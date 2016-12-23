Университет Хиросимы изучит район ядерных испытаний в Оренбуржье

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ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Университет Хиросимы (Япония) планирует изучить районы Оренбургской области, где в 1954 году произошел ядерный взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Оренбургском госуниверситете (ОГУ).
"В марте 2017 года будет подготовлена совместная заявка для получения гранта правительства Японии на проведение научных исследований, стажировок и краткосрочного обучения студентов ОГУ в Университете Хиросимы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что японских специалистов заинтересовала возможность "изучить радиоэкологическую и биологическую обстановку в тех районах Оренбургской области, где производились подземные ядерные взрывы".
В университете рассказали, что такой грант позволит существенно повысить академическую мобильность студентов и преподавателей, увеличить количество участников летней школы в Университете Хиросимы, краткосрочных стажировок студентов, визитов профессоров с лекциями в вуз-партнер.
Как рассказала директор Японского информационного центра ОГУ Людмила Докашенко, с 2017 года правительство Японии вдвое увеличит финансирование программ академической мобильности с Россией. Об этом было заявлено на российско-японском Форуме ректоров, который состоялся в начале октября 2016 года в Москве.
Оренбургский госуниверситет 10 лет сотрудничает с Университетом Хиросимы. С 2013 года студенты ОГУ обучаются в летней школе Университета Хиросимы, в прошедшие каникулы впервые японские студенты приезжали в первую организованную в ОГУ летнюю школу. За последние пять лет в ОГУ побывало более 130 гостей из Японии.