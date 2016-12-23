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Путин заверил, что Россия выполнит обязательства по Парижским соглашениям

Общество
23 декабря, 13:43 дата обновления: 23 декабря, 14:15 UTC+3
Президент России также отметил "колоссальный вклад" Франции в достижение этих договоренностей
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия выполнит все обязательства, которые взяла на себя по Парижским соглашениям об ограничении выбросов в атмосферу. Он также отметил "колоссальный вклад" Франции в достижение этих договоренностей.

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Вопрос об экологических проблемах был поднят на большой пресс-конференции главы государства главредом газеты "Общество и экология" из Санкт-Петербурга, который посетовал, что западные страны стали меньше уделять внимания экологическим проблемам.

Путин не согласился с этим заявлением. "Лучшее доказательство - усилия президента Франции по поводу принятия Парижских соглашений по сокращению выбросов в атмосферу", - сказал глава государства. Франция, по его словам, "проделала колоссальную работу по этому направлению и проделала ее не без успеха". "Мы договорились, это был сложный процесс, по ограничению выбросов", - напомнил Путин, указав, что в рамках этих договоренностей "Россия взяла на себя достаточно жесткие обязательства". "И я не сомневаюсь, что мы их выполним", - подчеркнул президент.

В то же время он признал, что ему "сложно сказать", насколько будут выполняться Парижские соглашения с другими странами. "Мы должны еще заняться вопросами имплементирования этих договоренностей", - пояснил президент. "Мы должны посмотреть, как будут технологически складываться договоренности по осуществлению Парижских соглашений. Мы будем это делать", - добавил глава государства.

Парижские соглашения был приняты в декабре 2015 года, а подписаны весной 2016 года. Как пояснял ранее вице-премьер Александр Хлопонин, который от имени России подписывал Парижские соглашения, РФ взяла на себя три основных обязательства. Одно обязательство касается того, чтобы не только сократить объем выбросов до 75% уровня 1990 года. При этом Россия, по его словам, взяла на себя более жесткие обязательства: если 75% - к 2020 году, то к 2030 году уже 70%.

Кроме того, РФ взяла на себя обязательство совместно со всеми странами-участницами соглашения удерживать темпы прироста температуры в XXI веке не более 2%.Третье обязательство касалось участия в оказании содействия развивающимся странам в обеспечении их технологиями, а также участия в создании международного фонда, направленного на содействие развитию технологий в развивающихся странах.

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