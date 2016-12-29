Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспал

К новогодней ночи многие люди начинают готовиться заранее, в зависимости от бюджета покупая билеты в теплые края или платья для домашних (или не домашних) вечеринок. Но что делать тем, кто заработался, замотался и проспал всю подготовку к празднику, а встречать Новый год в обнимку с телевизором и салатом оливье не хочет? ТАСС собрал несколько вариантов для тех, кто живет в Москве.

В помещении

Если в праздник вам необходимы тепло и уют, то лучше не встречать год на улице. Но помните: чтобы попасть на вечеринку или концерт в последний момент, придется раскошелиться.

1 Для спокойных Если вы хотите провести новогоднюю ночь за разговорами и настольными играми, вам стоит обратить внимание на антикафе. Некоторые из них в праздник устраивают вечеринки. 2 Для меломанов Встретить Новый год под любимые песни, звучащие не из телевизора? Выбирайте подходящий вам клуб и отправляйтесь на концерт. 3 Для танцоров Любите и умеете танцевать хастл, сальсу или бачату? Встречайте год на танцполе. Даже если у вас нет пары, на танцевальной вечеринке вы не останетесь без партнера.

На улице

Если вы хотите встретить Новый год на свежем воздухе, вам повезло: более 20 московских парков готовят праздничные мероприятия. Кроме того, на улицах Москвы можно будет посмотреть праздничный салют и самим запускать фейерверки.

1 Для предусмотрительных Те, кто продумал планы заранее, смогут встретить Новый год в самом центре столицы, придя на "ГУМ-каток" на Красной площади. Сейчас билетов в продаже уже нет. 2 Для стильных В парке Горького пройдет вечеринка "Стиль" с дискотекой на Ленинской площади и салютом. Вход в парк бесплатный, но если вы хотите встретить или проводить год на катке, нужно будет заплатить 800 рублей. Все подробности на сайте парка. 3 Для мультикультурных На катке ВДНХ Новый год можно будет встретить по традициям жителей Крайнего Севера, а также по-восточному, по-итальянски и по-шотландски. Взрослый билет стоит 900 рублей, детский (только для детей от 6 до 12 лет) — 500 рублей. Программа стартует в 17.00 и продлится до 03.00. Подробнее — на сайте ВДНХ. 4 Для романтичных В саду "Эрмитаж" (ул. Каретный Ряд, дом 3, строение 7) пройдет новогодний бал со свечами и джазовой музыкой. Всю ночь будет работать каток. Вход в сад свободный, на каток — платный (цены уточняются и будут указаны на сайте). 5 Для поттерианцев Любителям "Гарри Поттера" стоит встретить Новый год в Таганском парке. Здесь их ждет квиддич на льду. Причем те, кто придет в парк в костюмах в стиле героев "Гарри Поттера", на каток смогут попасть бесплатно. В сам парк вход свободный для всех. Старт мероприятий в 22.00, окончание в 03.00, все подробности можно узнать на сайте парка.

Подробнее о том, какие развлечения ждут москвичей в новогоднюю ночь, читайте на сайтах Зовем.ру и KudaGo

Бэлла Волкова