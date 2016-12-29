Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспал

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К новогодней ночи многие люди начинают готовиться заранее, в зависимости от бюджета покупая билеты в теплые края или платья для домашних (или не домашних) вечеринок. Но что делать тем, кто заработался, замотался и проспал всю подготовку к празднику, а встречать Новый год в обнимку с телевизором и салатом оливье не хочет? ТАСС собрал несколько вариантов для тех, кто живет в Москве.
Если в праздник вам необходимы тепло и уют, то лучше не встречать год на улице. Но помните: чтобы попасть на вечеринку или концерт в последний момент, придется раскошелиться.
Если вы хотите провести новогоднюю ночь за разговорами и настольными играми, вам стоит обратить внимание на антикафе. Некоторые из них в праздник устраивают вечеринки.
Встретить Новый год под любимые песни, звучащие не из телевизора? Выбирайте подходящий вам клуб и отправляйтесь на концерт.
Любите и умеете танцевать хастл, сальсу или бачату? Встречайте год на танцполе. Даже если у вас нет пары, на танцевальной вечеринке вы не останетесь без партнера.
Если вы хотите встретить Новый год на свежем воздухе, вам повезло: более 20 московских парков готовят праздничные мероприятия. Кроме того, на улицах Москвы можно будет посмотреть праздничный салют и самим запускать фейерверки.
Те, кто продумал планы заранее, смогут встретить Новый год в самом центре столицы, придя на "ГУМ-каток" на Красной площади. Сейчас билетов в продаже уже нет.
В парке Горького пройдет вечеринка "Стиль" с дискотекой на Ленинской площади и салютом. Вход в парк бесплатный, но если вы хотите встретить или проводить год на катке, нужно будет заплатить 800 рублей. Все подробности на сайте парка.
На катке ВДНХ Новый год можно будет встретить по традициям жителей Крайнего Севера, а также по-восточному, по-итальянски и по-шотландски. Взрослый билет стоит 900 рублей, детский (только для детей от 6 до 12 лет) — 500 рублей. Программа стартует в 17.00 и продлится до 03.00. Подробнее — на сайте ВДНХ.
В саду "Эрмитаж" (ул. Каретный Ряд, дом 3, строение 7) пройдет новогодний бал со свечами и джазовой музыкой. Всю ночь будет работать каток. Вход в сад свободный, на каток — платный (цены уточняются и будут указаны на сайте).
Любителям "Гарри Поттера" стоит встретить Новый год в Таганском парке. Здесь их ждет квиддич на льду. Причем те, кто придет в парк в костюмах в стиле героев "Гарри Поттера", на каток смогут попасть бесплатно. В сам парк вход свободный для всех. Старт мероприятий в 22.00, окончание в 03.00, все подробности можно узнать на сайте парка.
Подробнее о том, какие развлечения ждут москвичей в новогоднюю ночь, читайте на сайтах Зовем.ру и KudaGo
Бэлла Волкова