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Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспал

Общество
29 декабря, 13:52 UTC+3
Как отпраздновать приход 2017-го тем, кто не успел подготовиться к торжеству? Каток, танцы или концерт — выбирайте на свой вкус
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

К новогодней ночи многие люди начинают готовиться заранее, в зависимости от бюджета покупая билеты в теплые края или платья для домашних (или не домашних) вечеринок. Но что делать тем, кто заработался, замотался и проспал всю подготовку к празднику, а встречать Новый год в обнимку с телевизором и салатом оливье не хочет? ТАСС собрал несколько вариантов для тех, кто живет в Москве.  

В помещении

Если в праздник вам необходимы тепло и уют, то лучше не встречать год на улице. Но помните: чтобы попасть на вечеринку или концерт в последний момент, придется раскошелиться.   

1
Для спокойных

Если вы хотите провести новогоднюю ночь за разговорами и настольными играми, вам стоит обратить внимание на антикафе. Некоторые из них в праздник устраивают вечеринки.

2
Для меломанов

Встретить Новый год под любимые песни, звучащие не из телевизора? Выбирайте подходящий вам клуб и отправляйтесь на концерт.

3
Для танцоров

Любите и умеете танцевать хастл, сальсу или бачату? Встречайте год на танцполе. Даже если у вас нет пары, на танцевальной вечеринке вы не останетесь без партнера.  

На улице

Если вы хотите встретить Новый год на свежем воздухе, вам повезло: более 20 московских парков готовят праздничные мероприятия. Кроме того, на улицах Москвы можно будет посмотреть праздничный салют и самим запускать фейерверки. 

1
Для предусмотрительных

Те, кто продумал планы заранее, смогут встретить Новый год в самом центре столицы, придя на "ГУМ-каток" на Красной площади. Сейчас билетов в продаже уже нет.

2
Для стильных

В парке Горького пройдет вечеринка "Стиль" с дискотекой на Ленинской площади и салютом. Вход в парк бесплатный, но если вы хотите встретить или проводить год на катке, нужно будет заплатить 800 рублей. Все подробности на сайте парка

3
Для мультикультурных

На катке ВДНХ Новый год можно будет встретить по традициям жителей Крайнего Севера, а также по-восточному, по-итальянски и по-шотландски. Взрослый билет стоит 900 рублей, детский (только для детей от 6 до 12 лет) — 500 рублей. Программа стартует в 17.00 и продлится до 03.00. Подробнее — на сайте ВДНХ

4
Для романтичных

В саду "Эрмитаж" (ул. Каретный Ряд, дом 3, строение 7) пройдет новогодний бал со свечами и джазовой музыкой. Всю ночь будет работать каток. Вход в сад свободный, на каток — платный (цены уточняются и будут указаны на сайте).

5
Для поттерианцев

Любителям "Гарри Поттера" стоит встретить Новый год в Таганском парке. Здесь их ждет квиддич на льду. Причем те, кто придет в парк в костюмах в стиле героев "Гарри Поттера", на каток смогут попасть бесплатно. В сам парк вход свободный для всех. Старт мероприятий в 22.00, окончание в 03.00, все подробности можно узнать на сайте парка

Подробнее о том, какие развлечения ждут москвичей в новогоднюю ночь, читайте на сайтах Зовем.ру и KudaGo 

Бэлла Волкова

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