Уполномоченный по правам ребенка предлагает создать публичный реестр педофилов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает за создание реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом она заявила в интервью программе "Поздняков", которая выйдет на телеканале НТВ в понедельник. Фрагменты программы размещены на сайте телеканала.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", - сказала Кузнецова.

По ее словам, специалисты, которые в той или иной степени столкнулись с данной проблемой и изучили законодательство, пришли к выводу, что "это самый лучший и эффективный способ" борьбы с педофилами.

Детский омбудсмен также отметила рост числа преступлений против детей. "Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы", - сообщила она.