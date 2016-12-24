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Премии "Гордость и надежда Санкт-Петербурга" впервые вручены детям в Таврическом дворце

Общество
24 декабря, 13:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, декабря. /ТАСС
Учрежденную под эгидой Совета Федерации премию получили 12 ребят, отличившихся в различных областях знаний, культуры и спорта
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручили 12 одаренным школьникам города премии "Гордость и надежда Санкт-Петербурга". Церемония состоялась на новогоднем балу в Таврическом дворце.

"Мы пригласили ребят - победителей всероссийских и международных олимпиад, спортивных мероприятий на новогодний бал. Хочу пожелать вам: не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед. А мы с Георгием Сергеевичем решили подработать Дедом Морозом и Снегурочкой и вручить вам премии", - сказала Матвиенко.

Премию "Гордость и надежда Санкт-Петербурга", учрежденную под эгидой Совета Федерации, получили 12 ребят, отличившихся в различных областях знаний, культуры и спорта. В этом году награждение состоялось впервые, но премию планируют сделать ежегодной.

Полтавченко поблагодарил главу Совета Федерации за возрождение традиции новогоднего бала в Таврическом дворце, напомнив, что первый бал-маскарад здесь состоялся более 200 лет назад.

В новогодних торжествах в Таврическом дворце принимали участие и талантливые дети из Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко назвал хорошей идеей совместно отмечать новогодний праздник. "Я пожелал бы вам верить в новогоднюю сказку. И пусть ваши желания будут добрыми, а мы, взрослые, постараемся, чтоб сказка стала былью", - отметил Дрозденко.

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Матвиенко, Валентина Ивановна Полтавченко, Георгий Сергеевич
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