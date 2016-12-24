Премии "Гордость и надежда Санкт-Петербурга" впервые вручены детям в Таврическом дворце

Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
Морпехи Северного флота прошли тысячу километров по бездорожью трех регионовАрмия и ОПК 24 декабря, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручили 12 одаренным школьникам города премии "Гордость и надежда Санкт-Петербурга". Церемония состоялась на новогоднем балу в Таврическом дворце.
"Мы пригласили ребят - победителей всероссийских и международных олимпиад, спортивных мероприятий на новогодний бал. Хочу пожелать вам: не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед. А мы с Георгием Сергеевичем решили подработать Дедом Морозом и Снегурочкой и вручить вам премии", - сказала Матвиенко.
Премию "Гордость и надежда Санкт-Петербурга", учрежденную под эгидой Совета Федерации, получили 12 ребят, отличившихся в различных областях знаний, культуры и спорта. В этом году награждение состоялось впервые, но премию планируют сделать ежегодной.
Полтавченко поблагодарил главу Совета Федерации за возрождение традиции новогоднего бала в Таврическом дворце, напомнив, что первый бал-маскарад здесь состоялся более 200 лет назад.
В новогодних торжествах в Таврическом дворце принимали участие и талантливые дети из Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко назвал хорошей идеей совместно отмечать новогодний праздник. "Я пожелал бы вам верить в новогоднюю сказку. И пусть ваши желания будут добрыми, а мы, взрослые, постараемся, чтоб сказка стала былью", - отметил Дрозденко.