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В Сербии скончалась стюардесса-рекордсменка Весна Вулович

Общество
24 декабря, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Причина смерти не уточняется
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Весна Вулович

Весна Вулович

© AP Photo/Marko Drobnjakovic

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сербская стюардесса Весна Вулович, которая обладает мировым рекордом высоты для выживших при свободном падении без парашюта по версии Книги рекордов Гиннесса, ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Тело стюардессы было обнаружено ее друзьями в квартире Вулович в Белграде. Причина смерти не уточняется.

Вулович стала единственной выжившей авиакатастрофы рейса 367 JAT Yugoslav Airlines, произошедшей в 1972 году близ деревни Србска Каменице (ныне Чехия) и унесшей жизни 27 человек. Пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9, следовавший по маршруту Стокгольм - Копенгаген - Загреб - Белград, взорвался в воздухе в результате теракта хорватских националистов. Вулович, которой на момент катастрофы было 23 года, удалось выжить после падения вместе с обломками самолета с высоты более 10 км.

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