Академик РАН и РАМН Николай Измеров скончался на 90-м году жизни

В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук Николай Измеров скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с прискорбием сообщает, что 23 декабря 2016 года на 90-м году ушел из жизни ученый с мировым именем, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Измеров Николай Федотович", - говорится в сообщении.
Измеров родился 19 декабря 1927 года в Бишкеке (Фрунзе, Кыргызстан). После окончания Ташкентского медицинского института и ординатуры и аспирантуры Центрального института усовершенствования врачей работал старшим инспектором планово-финансового управления Минздрава РФСФР. Занимал пост замначальника отдела внешних сношений Минздрава РСФСР, затем - замминистра здравоохранения и главного санитарного врача РСФСР. В 1964 году Минздрав СССР рекомендовал Измерова для работы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в должности помощника генерального директора, которую он занимал в течение семи лет.
В 1971 был избран директором НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР (ФГБНУ "НИИ МТ"), эту должность занимал вплоть до 2012 года. С его приходом широкое развитие получили исследования по разработке методологии комплексной оценки условий труда работников практически во всех областях промышленности и проблеме защиты работающих от профессиональных рисков. Измеров стал основоположником нового в России научного направления - медицины труда, интегрированной области профилактической и лечебной медицины.
В 1990 году Измеров был назначен заместителем председателя специальной комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде.
В Роспотребнадзоре выразили соболезнования родным и близким Николая Измерова, его коллегам и друзьям.