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Академик РАН и РАМН Николай Измеров скончался на 90-м году жизни

Общество
24 декабря, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Измеров стал основоположником нового в России научного направления - медицины труда, интегрированной области профилактической и лечебной медицины
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук Николай Измеров скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с прискорбием сообщает, что 23 декабря 2016 года на 90-м году ушел из жизни ученый с мировым именем, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Измеров Николай Федотович", - говорится в сообщении.

Измеров родился 19 декабря 1927 года в Бишкеке (Фрунзе, Кыргызстан). После окончания Ташкентского медицинского института и ординатуры и аспирантуры Центрального института усовершенствования врачей работал старшим инспектором планово-финансового управления Минздрава РФСФР. Занимал пост замначальника отдела внешних сношений Минздрава РСФСР, затем - замминистра здравоохранения и главного санитарного врача РСФСР. В 1964 году Минздрав СССР рекомендовал Измерова для работы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в должности помощника генерального директора, которую он занимал в течение семи лет.

В 1971 был избран директором НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР (ФГБНУ "НИИ МТ"), эту должность занимал вплоть до 2012 года. С его приходом широкое развитие получили исследования по разработке методологии комплексной оценки условий труда работников практически во всех областях промышленности и проблеме защиты работающих от профессиональных рисков. Измеров стал основоположником нового в России научного направления - медицины труда, интегрированной области профилактической и лечебной медицины.

В 1990 году Измеров был назначен заместителем председателя специальной комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде.

В Роспотребнадзоре выразили соболезнования родным и близким Николая Измерова, его коллегам и друзьям.

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