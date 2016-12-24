Уполномоченный по правам ребенка назвала условия возможной отмены "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что об отмене запрета на усыновление российских детей гражданами США можно будет говорить только после выяснения судьбы каждого усыновленного ранее ребенка. Такое мнение она высказала в интервью программе "Поздняков", которая выйдет на телеканале НТВ в понедельник. Фрагменты программы размещены на сайте телеканала.

"Все наши запросы, которые мы отправляем американской стороне, более 1000 запросов было сделано, остаются без ответов. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, тогда можно задавать себе вопрос о том, что будет дальше с законом", - сказала Кузнецова.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил в ноябре, что еще десять лет назад детей-сирот, не устроенных в семьи, в России было порядка 168 тыс. человек. Сейчас же их осталась 61 тыс.

По словам Кузнецовой, "все больше российских семей хотят забрать детей".

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). Он, в частности, запрещает усыновление российских детей американцами.