В Вифлееме начались рождественские торжества

КАИР, 24 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Рождественские торжества официально начались в Вифлееме.

На главной площади города, расположенной перед Храмом Рождества Христова, уже с самого утра собрались тысячи людей, прибывших со всех концов света. Сюда же, как сообщило агентство Вафа, прибыли и делегации из 25 палестинских городов, каждая из которой привезла с собой народный музыкальный ансамбль для выступления в рождественские дни в Вифлееме.

Ближе к вечеру ожидается прибытие в город делегации высокопоставленных католических священников из Иерусалима, представителей духовенства из других стран, в том числе и соседних арабских государств.

Как отметила министр туризма и памятников древности Палестины Рула Майа, "число туристов, прибывающих на палестинские земли, особенно в Вифлеем, увеличивается с каждым месяцем". В нынешнем году, по ее словам, палестинские территории посетили более 1,3 млн гостей из-за рубежа. "Особой популярностью, естественно, пользуется город Рождества Христова - Вифлеем", - сказала Маиа, добавив, что уже с сентября нынешнего года все гостиницы в этом городе практически полностью заполнены, а на рождественские каникулы, вплоть до Нового года, они забронированы на 100%.