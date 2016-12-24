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В финском Турку прошла традиционная церемония объявления рождественского мира

Общество
24 декабря, 15:19 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
В заявлении, которое ежегодно зачитывается на церемонии, звучит призыв "вести себя тихо и спокойно" и воздержаться от неподобающего поведения
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В финском городе Турку в полдень прошла традиционная, существующая еще с XIV века, церемония объявления рождественского мира - это давний обычай, знаменующий официальное начало празднования Рождества.

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© EPA/MICHAEL KAPPELER
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В заявлении, которое ежегодно зачитывается на церемонии, звучит призыв "вести себя тихо и спокойно" и воздержаться от неподобающего поведения, поскольку "это наказывается по закону". Несколько веков назад, согласно принятому порядку, рождественский мир объявлялся на 20 дней.

В пятницу вечером в свое рождественское путешествие по миру отправился финский Дед Мороз - Йоулупукки. Ему предстоит преодолеть более 450 млн км, чтобы успеть поздравить каждого. Поэтому, как гласит одна из легенд, у него есть огромный волшебный ключ, которым рождественский волшебник замедляет часы и на своих оленях успевает объехать весь мир.

"В этом году было много трудностей, но также и много прекрасных вещей. Мы с вами счастливчики, у нас все хорошо, по сравнению с жителями ряда других мест в мире, мы готовимся праздновать Рождество. Думаю, будет хорошо, если мы вступим в этот рождественский и новогодний сезон, глядя по сторонам в поисках тех, кому нужна помощь. И поможем им", - отметил Йоулупукки перед отправлением в поездку.

"Это будет лучший подарок, который мы когда-либо дарили. Нужно быть ближе и дружелюбнее друг к другу. Счастливого Рождества!", - сказал он перед тем, как сесть в сани. В Финляндии сейчас наступает самое тихое время года. Местные жители заворачивают подарки, запекают в духовке свиной окорок и готовятся встретить праздник в кругу семьи.

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