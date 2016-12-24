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СМИ: шведская королева попала в больницу в свой день рождения

Общество
24 декабря, 15:10 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Королева Сильвия осталась на ночь в медицинском учреждении для наблюдения
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СТОКГОЛЬМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведская королева Сильвия была доставлена в Каролинскую университетскую больницу после того, как почувствовала себя плохо из-за сильного головокружения.

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Об это сообщило агентство ТТ.

По его данным, это произошло в минувшую пятницу, когда Сильвия отмечала свой день рождения - 23 декабря ей исполнилось 73 года. Королева уже некоторое время была простужена. Врачи оставили ее на ночь в медицинском учреждении для наблюдения.

"Согласно последним сообщениям, королева хорошо себя чувствует, но в качестве меры предосторожности пока останется в больнице", - отметила пресс-секретарь королевского двора Маргарета Тургрен.

Все члены королевской семьи были проинформированы о произошедшем.

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