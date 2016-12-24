СМИ: шведская королева попала в больницу в свой день рождения

В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведская королева Сильвия была доставлена в Каролинскую университетскую больницу после того, как почувствовала себя плохо из-за сильного головокружения.
Об это сообщило агентство ТТ.
По его данным, это произошло в минувшую пятницу, когда Сильвия отмечала свой день рождения - 23 декабря ей исполнилось 73 года. Королева уже некоторое время была простужена. Врачи оставили ее на ночь в медицинском учреждении для наблюдения.
"Согласно последним сообщениям, королева хорошо себя чувствует, но в качестве меры предосторожности пока останется в больнице", - отметила пресс-секретарь королевского двора Маргарета Тургрен.
Все члены королевской семьи были проинформированы о произошедшем.