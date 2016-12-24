Памятная доска Маннергейму останется в музее Первой мировой войны

ОМСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Министерство культуры РФ не будет настаивать на размещении памятной доски Карлу Маннергейму на каком-либо здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью ТАСС в Омске министр культуры России Владимир Мединский.

"Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда Лимонова памятная доска генералу русской армии Карлу Густаву Маннергейму в таком виде передана в музей Первой мировой войны (здание Ратной палаты Александровского парка в Царском Селе - прим. ТАСС) и там останется, - сказал министр. - Министерство культуры никакого отношения к этой истории не имеет".

По словам Мединского, мемориальную доску генералу - участнику Русско-японской войны 1904-1905 гг. активисты "обливали краской, расстреливали из дробовика, рубили топором, а в конце сверлили дрелью лицо Маннергейма, показав тем самым свой "высокий" уровень культуры, готовность к исторической дискуссии".

"Карл Маннергейм, как бы мы ни оценивали его сложную последующую политическую судьбу, - безусловно, герой Первой мировой войны", - отметил Мединский. - Эта доска теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Санкт-Петербурге".

Споры и атаки

Памятный знак Карлу Маннергейму был установлен в июне 2016 года на фасаде здания Военного инженерно-технического университета Военной академии материально-технического обеспечения.

Установка вызвала ожесточенные споры и резкий протест многих представителей общественности. Основной аргумент против увековечения памяти финскому военачальнику в Петербурге - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе.

Табличка неоднократно подвергалась атакам активистов - ее обливали краской и кислотой, пытались самостоятельно демонтировать. Снятая поздно вечером 13 октября со здания Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны РФ на Захарьевской улице, она была передана в Музей первой мировой войны в Царском Селе.