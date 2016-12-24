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В горах Сочи открыт сезон зимнего отдыха

Общество
24 декабря, 17:03 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
В преддверии новогодних праздников свои трассы для туристов открыли все три крупных краснополянских горных курорта: "Горки Город", "Роза Хутор" и "Газпром"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сезон зимнего отдыха в горах Сочи официально объявлен открытым. В новогодние праздники на склонах сочинской Красной Поляны ждут до 600 тыс. туристов, сообщил на церемонии открытия сезона на курорте "Роза Хутор" заместитель главы Сочи Олег Ясюк.

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"В этом году Сочи уже принял более 5 млн человек. И мы ждем 600 тыс. туристов только на зимние каникулы, мы готовы всех принять и будем им рады", - отметил вице-мэр города-курорта.

Следить, чтобы гостям горнолыжного комплекса "Роза Хутор" было комфортно и удобно, будет новый бургомистр комплекса, которого каждый год по традиции общим голосованием выбирают сами туристы. В сезоне 2016-2017 эту почетную должность будет исполнять гимнастка Светлана Хоркина. Она сменила на посту прежнего главу зимнего сезона - диджея Smash, до которого курортом управляли хоккеист Владислав Третьяк, боксер Николай Валуев, конькобежка Светлана Журова и актер Александр Носик.

"Я очень счастлива стать традицией этого курорта. Поверьте, мы с вами проведем шикарные каникулы и хорошее время", - пообещала туристам спортсменка.

Первые - тестовые - катания на склонах Красной Поляны начались в этом году задолго до официального старта сезона зимних забав, с 7 декабря. В преддверии новогодних праздников свои трассы для туристов открыли все три крупных краснополянских горных курорта: "Горки Город", "Роза Хутор" и "Газпром".

Новинки сезона

Построенные к новому горнолыжному сезону две канатные дороги "Дриада" и "Тундра" с восьмиместными гондольными кабинками помогут разгрузить финишную зону курорта "Роза Хутор". Еще одна кресельная канатная дорога "Эдельвейс" позволит значительно увеличить зону катания на Южном склоне хребта Аибга. Также на этом комплексе дополнительно открылись около 17 км новых горнолыжных трасс, общая зона катания на этом курорте превысила 94 км.

В горно-туристическом центре "Газпром" сегодня заработали трассы не только для горных, но и для беговых лыж. Этот комплекс, расположенный на высоте более тысячи метров над уровнем моря, традиционного считается семейным. Новинкой этого сезона стали отдельные склоны для детей, сноутюбинг - катание на надувных "ватрушках". Здесь же, несмотря на снег, продолжает работать единственный в Сочи высокогорный картинг, рядом можно покататься на собачьих упряжках, запряженных собаками породы хаски, пройти обряд шамана и даже научиться управлять нартами.

Все постояльцы горных отелей и покупатели билетов на канатные подъемники этого курорта застрахованы, при несчастном случае документом для выплаты страховки станет подтверждающий посещение курорта кассовый чек, абонемент или однодневный ски-пасс.

Всего за зимний сезон 2015-2016 гг. курорты Красной Поляны приняли порядка 1,3 млн человек, только в новогодние каникулы горнолыжные трассы посетили почти 400 тыс. туристов. Этой зимой в Сочи ожидают до 1,5 млн туристов.

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