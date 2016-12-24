Протоиерей Николай Балашов рекомендует православным встретить Новый год в храме

Москва, 24 декабря. /ТАСС/ Настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке протоиерей Николай Балашов считает, что новогоднюю ночь лучше встретить молитвой в храме. Об этом он заявил ТАСС, отвечая на вопрос, как православным совместить новогоднее застолье с правилами рождественского поста.

"Значительная часть наших прихожан встретит новогоднюю ночь в молитве в храме. Мы уже не первый год так делаем, а в этом году это тем более актуально, потому что 1 января приходится на воскресный день, когда православные христиане идут в храм. Делать это после ночи, проведенной за столом, не совсем ловко и, я думаю, что мы нашли хороший выход", - рассказал отец Николай, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Говоря об ограничениях праздничного стола для православных, протоиерей напомнил, что "дни Рождественского строго поста, которые исключают употребление рыбы, начинаются со второго января".

Балашов отметил также, что вопрос о переходе на новый календарь, согласно которому некоторые Православные Церкви (например, Болгарская) празднуют Рождество 25 декабря, для Московского патриархата не стоит. Русская православная церковь придерживается Юлианского календаря и отмечает Рождество Христово 7 января.

"Вопрос о смене календаря на новый в нашей Церкви не стоит, потому что подавляющее большинство ее членов не склонны к изменению в этой области. И даже попытки, предпринимавшиеся на короткое время при патриархе Тихоне, показали неприятие церковным народом перемены календарного стиля", - сказал протоиерей.