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Тысячи католиков готовятся встретить в Москве Рождество Христово

Общество
24 декабря, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Мессы проходят в Москве на разных языках: русском, польском, английском, испанском, португальском, вьетнамском, корейском
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© Валерий Шарифулин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч католиков приходят в католические храмы Москвы, чтобы разделить радость наступления Рождества Христова по Григорианскому календарю. Праздничное богослужение во главе с архиепископом Павлом Пецци в начнется в 23:00 мск, сообщил ТАСС глава информационной службы Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

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"Около пяти тысяч верующих посещают на Рождество торжественное богослужение. Люди уже собираются в трех католических храмах города", - сказал священник. Он сообщил, что служба во главе с архиепископом в кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии на Малой Грузинской улице начнется в 23:00 мск и повторится уже 25 декабря в 12:00 мск на приходе святых апостолов Петра и Павла. Апостольский нунций архиепископ Челестино Мильоре сегодня вечером возглавит богослужение в храме святого Людовика.

Как рассказал Горбунов, мессы проходят в Москве на разных языках: русском, польском, английском, испанском, португальском, вьетнамском, корейском. Возле храмов и в самих храмах установлены традиционные вертепы и ясли, показывающие историю рождения Иисуса Христа. Перед началом богослужения в ясли вертепов символично возложат фигурку младенца.

По данным информационной службы Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве, всего в российской столице проживает около 50-60 тыс. католиков, по всей России - от 800 тыс. до 1 млн. Наибольшее число католиков проживает в РФ в Калининградской области.

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