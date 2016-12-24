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Крупнейшее в Европе кошачье кафе открылось в Петербурге

Общество
24 декабря, 18:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, декабря. /ТАСС
Котокафе станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных
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© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Крупнейшее в Европе кошачье кафе, где будут постоянно жить 60 животных, открылось в Санкт-Петербурге. Это второе в городе заведение такого типа после известного котокафе "Республика кошек". Оно также станет филиалом городского Музея кошки.

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"Обитателями нового котокафе "Республика котов" на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа, - рассказала ТАСС директор Музея кошки, ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева. - Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов".

В день открытия в "Республике котов" было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой. Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных. Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно. В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.

Коты как туристический объект

Котокафе будет и туристическим объектом: здесь воссоздана атмосфера типичного петербургского двора- колодца, где есть крыша с котами и даже проводятся кошачьи "концерты", а также оборудован первый в городе интерактивный лифт, который совершенно официально разрешено расписывать, преимущественно цитатами о котах и картинками на кошачью тему.

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Здесь же работает кафе и сувенирный магазин. Устроители котокафе обещают, что каждую неделю здесь будут проходить концерты питерских музыкантов, а "котокультурная" программа будет постоянно обновляться. "Одна из основных идей - создать место для общения с животными и уникальное фотопространство, где можно сфотографироваться с живыми котами на фоне петербургских перспектив и знаковых символов города, - отметила Кондратьева. - Мы ожидаем, что "Республика котов" станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории". Объект обещает быть популярным - на это указывает и опыт первого котокафе "Республика кошек", существующего с 2011 года. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек.

Претендентка в президенты

Среди обитателей котокафе, представляющих практически все породы и окрасы, есть и знаменитости из числа эрмитажных котов, например, серо-белая кошка Тиффани с разными глазами - посетители прочат ее в "президенты" вновь созданной "Республики". Эрмитажные коты попадают сюда или при выходе на "пенсию" или по решению ветеринаров, которые строго контролируют численность кошачьей популяции в подвалах знаменитого музея: чтобы животные не отвлекались на локальные конфликты, их постоянное количество не должно превышать 50-60 особей.

За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. Считается, что их служба в Зимнем дворце началась еще при Елизавете Петровне. В наши дни в городе отмечается даже специальный праздник - День эрмитажного кота и создан туристический маршрут "Кошачий Петербург".

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