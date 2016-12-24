Патриаршая комиссия выступила за невмешательство государства в жизнь семьи

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Екатерина Чистякова выступила за невмешательство извне в жизнь семьи и за укрепление авторитета родителей. Как сообщается на сайте Московского патриархата, об этом она заявила на первом заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, прошедшем 22 декабря в Москве.
"Можно ответственно сказать, что самые серьезные сегодня реальные нарушения прав детей связаны с нарушениями прав семьи и родителей, с вторжением в святыню семейной жизни извне, - подчеркнула она. - Недопустима ситуация, когда противопоставляют интересы и права родителей и детей. Наилучшая защита ребенка осуществляется через укрепление семьи, ее эффективную поддержку и, не в последнюю очередь, защиту прав его родителей и семьи в целом".
По мнению представителя Патриаршей комиссии, реализуемые в рамках борьбы с домашним насилием меры ущемляют эти права. "Регулярно звучат предложения разрешить психологам, в том числе в школе, работать с детьми без согласия и ведома их родителей. Звучат предложения, действуя под предлогом защиты детей, расширять возможности сбора информации о семье, нарушать границы медицинской тайны", - заявила Чистякова, отметив, что такие инициативы делают "врагами, соперниками семью и учителей, семью и врачей".
Как отмечается в сообщении, детскому омбудсмену Анне Кузнецовой были переданы разработанные РПЦ предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве "в надежде, что она поможет оживить и продолжить диалог на эту тему с законодателями и президентом Российской Федерации".
Представитель Патриаршей комиссии обратилась также к Кузнецовой с просьбой обратить внимание на вопрос выведения абортов из программ ОМС, прекращения бюджетного финансирования абортов и направления освобожденных средств на реальную заботу о здоровье матерей и детей.