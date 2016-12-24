Всероссийский Дед Мороз зажег главную елку Петербурга на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз официально открыл новогодние торжества в Санкт-Петербурге. Он зажег главную городскую елку на Дворцовой площади, открыл Рождественскую ярмарку и поздравил маленьких петербуржцев с наступающим Новым годом.

"Огни на главной елке северной столицы зажег Дед Мороз, прибывший в город из своей резиденции в Великом Устюге. Петербуржцев, собравшихся на первое новогоднее мероприятие, поздравили председатель Законодательного Собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров и губернатор города Георгий Полтавченко", - сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Дед Мороз прибыл на Дворцовую площадь на празднично украшенном квадрацикле. Отказаться от своего традиционного вида транспорта - саней новогоднему волшебнику пришлось из-за продолжительной оттепели, уничтожившей весь снег в Петербурге. Дед Мороз поприветствовал собравшихся на площади перед Эрмитажем горожан, пожелал им улыбок и положительных эмоций, после чего дал команду зажечь елку. В это же время началось мультимедийное световое шоу на стенах здания Главного штаба и праздничный концерт, в котором приняли участие ансамбли и творческие коллективы Петербурга.

Несмотря на отсутствие снега, в Петербурге создана новогодняя атмосфера. Улицы украшены к Новому году, во всех районах установлены елки, новогодняя иллюминация напоминает об имперском величии Петербурга и одновременно погружает горожан и туристов в сказку с молодильными яблоками, волшебными животными и множеством чудесных вещей. На площади Восстания гостей, прибывающих в Петербург поездом, встречает елка, оформленная по мотивам "Щелкунчика". К Стрелке Васильевского острова, где в XVIII-XIX веках располагался торговый порт, "причалил" большой светящийся корабль, у Петропавловской крепости зажжены светодиодные факелы, в Салтыковском сквере у Зимнего дворца выстроился ряд световых арок.

Новогодние ярмарки в Петербурге

Дед Мороз в течение дня посетил несколько городских объектов, проведал пациентов детских больниц, осмотрел Рождественские книжные аллеи. Он открыл также Рождественскую ярмарку на Пионерской площади. В этом году в Петербурге проходит шесть рождественских ярмарок, которые приглашают горожан и туристов на предновогодний шопинг и предлагают поучаствовать в развлекательной программе.

Ярмарка на Пионерской площади, устроенная уже в 11-й раз, считается главной из них. Она собрала предпринимателей из 16 зарубежных стран и 14 регионов России. Домики купцов открыты ежедневно допоздна, а в новогоднюю ночь ярмарка продлится до трех часов ночи. Гости ярмарки познакомятся с культурой и рождественскими традициями разных народов, отведают блюда национальных кухонь, посмотрят и сделают своими руками традиционные сувениры.

На Малой Конюшенной улице действует ярмарка - выставка "Северное сияние", где продаются сувениры и продукты питания; ярмарка на Елагином острове приглашает всех желающих кататься на катке и приобретать в торговых рядах деликатесы, сувениры и рукоделия. Для любителей приобретать товары на "блошиных" рынках в городском арт-пространстве "Люмьер-холл" открыта "интеллигентная барахолка", где продаются дизайнерские вещи от мастеров из Петербурга и других городов. На Московской площади открылась Рождественская ярмарка в рамках этнографического парка "Россия - зимние узоры".

Путешествие Деда Мороза

Главный волшебник страны посетил уже более 30 городов, повстречался с тысячами детей и взрослых, зажег миллионы новогодних огней на главных площадях городов, получил огромное количество писем и вручил детям долгожданные подарки. За дни своего путешествия Дед Мороз побывал на карнавальных шествиях, праздничных представлениях и встречах с участием двух тысяч сказочных персонажей.

На границе России и Финляндии состоялась традиционная встреча Деда Мороза и его финского коллеги Йоулупукки.

До Нового года Дед Мороз планирует посетить Москву, а затем вернуться в Великий Устюг, чтобы встретить праздник в своей вотчине.