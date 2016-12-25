Благотворительный забег Дедов Морозов пройдет на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Благотворительный забег Дедов Морозов пройдет в воскресенье на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.

"25 декабря 2016 года в 11:00 мск на ВДНХ стартует третий ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов #happyrun. Тысяча человек, одетых в костюмы Дедов Морозов, пробегут дистанции на 4,9 и 9,3 км по территории главной выставки страны. Вырученные средства будут перечислены в фонд "Вера" для помощи семьям с неизлечимо больными детьми", - сказали в пресс-службе.

"Благодаря собранной сумме дети из разных регионов России получат возможность встретить Новый год в кругу семьи, а не в больничных стенах, а их родители получат психологическую и социальную поддержку", - пояснили организаторы соревнований.

Для участия в забеге необходимо было зарегистрироваться на сайте, оплатить взнос и получить стартовый пакет до начала мероприятия. Присоединиться к благотворительному забегу смогут участники старше 14 лет. Несовершеннолетние допускаются к участию только с письменного согласия родителей. Все участники забега получат памятные медали.

В 2015 году в результате проведения забега Дедов Морозов было собрано 1,8 млн руб. для поддержки проекта "Адресная помощь детям" фонда помощи хосписам "Вера".