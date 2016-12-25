Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра

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ВАТИКАН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск отслужил вечернюю рождественскую мессу в переполненном соборе Святого Петра, где епископу Рима внимали кардиналы и другие иерархи, итальянские государственные деятели, дипкорпус, тысячи приглашенных. Фигурку Младенца Иисуса перенесли из базилики и поместили в ясли-вертеп на главной ватиканской площади. По древней традиции, перенос был торжественно осуществлен в момент пения гимна "Слава в вышних Богу".
В этом году почетная миссия возложена на двух служащих - жандарма и пожарного. Как сообщило Губернаторство Града Ватикана, такое решение - в ознаменование 200-летия основания ватиканского корпуса жандармерии - призвано стать "небольшим жестом признательности и благодарности людям, которые щедро предоставили себя служению ближним в беде, работая не покладая рук". Подчеркнуто, что "сразу после сильных землетрясений 24 августа и 30 октября в центральной Италии ватиканские пожарные и жандармы тесно сотрудничали с итальянской полицией и волонтерами, они самоотверженно спасали людей под руинами, разбирали завалы".
В воскресенье в полдень понтифик с центрального балкона собора Святого Петра обратится ко всем католикам планеты с традиционным рождественским посланием "Урби эт Орби" (Граду и Миру).