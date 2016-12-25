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Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра

Общество
25 декабря, 1:15 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
В воскресенье в полдень понтифик с центрального балкона собора обратится ко всем католикам планеты с традиционным рождественским посланием
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© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© EPA/CLAUDIO PERI
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
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© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© EPA/CLAUDIO PERI
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ВАТИКАН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск отслужил вечернюю рождественскую мессу в переполненном соборе Святого Петра, где епископу Рима внимали кардиналы и другие иерархи, итальянские государственные деятели, дипкорпус, тысячи приглашенных. Фигурку Младенца Иисуса перенесли из базилики и поместили в ясли-вертеп на главной ватиканской площади. По древней традиции, перенос был торжественно осуществлен в момент пения гимна "Слава в вышних Богу".

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В этом году почетная миссия возложена на двух служащих - жандарма и пожарного. Как сообщило Губернаторство Града Ватикана, такое решение - в ознаменование 200-летия основания ватиканского корпуса жандармерии - призвано стать "небольшим жестом признательности и благодарности людям, которые щедро предоставили себя служению ближним в беде, работая не покладая рук". Подчеркнуто, что "сразу после сильных землетрясений 24 августа и 30 октября в центральной Италии ватиканские пожарные и жандармы тесно сотрудничали с итальянской полицией и волонтерами, они самоотверженно спасали людей под руинами, разбирали завалы".

В воскресенье в полдень понтифик с центрального балкона собора Святого Петра обратится ко всем католикам планеты с традиционным рождественским посланием "Урби эт Орби" (Граду и Миру).

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