Экстренные службы Москвы перешли на усиленный режим работ в канун новогодних праздников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Экстренные и оперативные службы Москвы с 25 декабря по 15 января будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Четко спланированная работа всех городских служб в дни новогодних и рождественских праздников - гарантия комфорта и безопасности всех москвичей. Главная задача - отработать без аварий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы",- отметил Бирюков.

По его словам, накануне новогодних праздников в городе под особый контроль взяты более 200 объектов, где запланированы массовые детские мероприятия, 112 площадок для запуска пиротехники.

"В целях пожарной безопасности проводятся профилактические мероприятия в выселенных и неэксплуатируемых зданиях. Приняты особые меры безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса города",- отметил заммэра, уточнив, что ежесуточно на службу заступает пожарно-спасательная группировка в составе 412 единиц спецтехники и почти 1,3 тыс. человек личного состава.

Бирюков уточнил, что на случай сильных снегопадов в распоряжении коммунальных служб порядка 22,5 тыс. единиц техники, которая при необходимости может вся выйти на уборку городских территорий. Кроме того, резервные запасы топлива, созданные в столице, существенно превышают норму - к примеру, по тепловой мощности практически в два раза.

В дни новогодних праздников в Москве будет задействована вся инфраструктура зимнего отдыха - свыше 4,5 тысяч площадок для активного отдыха, более 1,4 тыс. катков, 370 лыжных трасс, 10 горнолыжных склонов, 577 ледяных горок и снежных городков, более 1700 площадок для зимних видов спорта и 19 постоянных мест "моржевания".