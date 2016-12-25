Собянин: уходящий год был удачным для Москвы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Завершающий 2016 год для Москвы оказался удачным, удалось реализовать ряд проектов, в том числе мирового уровня. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин. Подводя итоги уходящего года он отметил, что "несмотря на излишне мрачные прогнозы, год для Москвы был вполне удачным".

"Мы реализовали целый ряд очень интересных проектов. Ключевой проект для Москвы - Московское центральное кольцо - уникальный проект мирового уровня. Такого объема инфраструктуры одномоментно в Москве еще не запускали - это 30 станций наземного метро и сегодня им пользуется более 300 тыс. пассажиров (в сутки)" , - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в дальнейшем работа кольца будет улучшаться и интегрироваться с пригородными электричками и метро. "Думаю, что в ближайшие годы количество пассажиров в день будет доведено до 400 тыс. пассажиров",- сказал мэр. Собянин также отметил, что в этом году есть "очень неплохие успехи в области образования - сто лучших школ Москвы - это 27% от всех школьников, занимают первое место, если сравнивать с любой другой страной мира". Собянин подчеркнул, что это "большой успех, уверен, что следующий год будет не менее успешным".

Собянин также отметил, что в следующем году в Москве будет продолжено благоустройство улиц и общественных пространств. "Тверскую надо доделать, закончить реконструкцию до Белорусского вокзала. Садовое кольцо мы сделали всего лишь одну треть, еще две трети реконструировать. Необходимо сделать зону вокруг Кремля, запускаем в следующем году парк "Зарядье", поэтому необходимо всю территорию вокруг парка также благоустроить, набережные Москвы требуют особого внимания, особой работы",- сказал мэр.