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Кобзон должен был полететь вместе с ансамблем имени Александрова в Сирию

Общество
25 декабря, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
По словам народного артиста СССР, он ответил отказом на предложение руководителя ансамбля Валерия Халилова, так как должен был лететь на лечение
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Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени А.В. Александрова на авиабазу Хмеймим. Певец ранее многократно выступал с этим ансамблем.

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По его словам, 14 декабря он выступал в Колонном зале вместе с ансамблем, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля им. Александрова - прим. ТАСС) просил его полететь в Сирию вместе. "Но я сказал, что у меня медицинская виза, и я должен лететь на лечение", - рассказал он. Народный артист СССР добавил, что предложил полететь вместе как-нибудь в следующий раз. "Но видите, как следующий раз обернулся…", - констатировал он.

При этом Кобзон заверил, что, если ему предложат, он будет готов вновь выступить для российских военнослужащих в Сирии.

Иосиф Кобзон, певец, о работе с ансамблем Александрова
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Иосиф Кобзон также добавил, что шокирован известием о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ. "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории, - сказал Кобзон ТАСС. - Они летели на боевое задание".

Парламентарий не сомневается, что хор ансамбля им. Александрова должен и может быть восстановлен. "Минобороны само справится, если понадобится помощь моя, они знают, что могут на нее всегда рассчитывать", - подчеркнул он.

YouTube.com/Александр Лифанов

Самолет Ту-154 вылетел в воскресенье утром из Сочи на авиабазу Хмеймим. Через две минуты после вылета борт пропал с экранов радаров. Обломки самолета, на борту которого находились 92 человека, восемь членов экипажа и 84 пассажира, были найдены в Черном море в районе Сочи. 

26 декабря объявлен днем общенационального траура по жертвам авиакатастрофы. 

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