Кобзон должен был полететь вместе с ансамблем имени Александрова в Сирию

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени А.В. Александрова на авиабазу Хмеймим. Певец ранее многократно выступал с этим ансамблем.
По его словам, 14 декабря он выступал в Колонном зале вместе с ансамблем, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля им. Александрова - прим. ТАСС) просил его полететь в Сирию вместе. "Но я сказал, что у меня медицинская виза, и я должен лететь на лечение", - рассказал он. Народный артист СССР добавил, что предложил полететь вместе как-нибудь в следующий раз. "Но видите, как следующий раз обернулся…", - констатировал он.
При этом Кобзон заверил, что, если ему предложат, он будет готов вновь выступить для российских военнослужащих в Сирии.
Иосиф Кобзон также добавил, что шокирован известием о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ. "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории, - сказал Кобзон ТАСС. - Они летели на боевое задание".
Парламентарий не сомневается, что хор ансамбля им. Александрова должен и может быть восстановлен. "Минобороны само справится, если понадобится помощь моя, они знают, что могут на нее всегда рассчитывать", - подчеркнул он.
Самолет Ту-154 вылетел в воскресенье утром из Сочи на авиабазу Хмеймим. Через две минуты после вылета борт пропал с экранов радаров. Обломки самолета, на борту которого находились 92 человека, восемь членов экипажа и 84 пассажира, были найдены в Черном море в районе Сочи.
26 декабря объявлен днем общенационального траура по жертвам авиакатастрофы.