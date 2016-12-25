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Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура

Общество
25 декабря, 14:03 дата обновления: 25 декабря, 16:20 UTC+3
Государственные флаги на территории всей страны будут приспущены
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ТАСС/Kremlin.ru

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем.

"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", - говорится в документе.

Ранее глава государства заявил, что 26 декабря в России будет объявлен общенациональный день траура.

Самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находилось 92 человека. По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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