Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем.
"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", - говорится в документе.
Ранее глава государства заявил, что 26 декабря в России будет объявлен общенациональный день траура.
Самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находилось 92 человека. По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.
Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.