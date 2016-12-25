"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Фонд "Справедливая помощь", который возглавляла Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, подтвердил, что она также находилась на борту.

Биография Елизаветы Глинки

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

"Такие рождаются раз в тысячу лет"

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала огромной потерей гибель главы фонда "Справедливая помощь", первого лауреата Госпремии за правозащитную деятельность Елизаветы Глинки.

"Она была святой, на всех находила силы, она готова была помогать и бомжам, и детям", - сказала Алексеева ТАСС. "Очень трудно говорить, это огромная потеря, такие, как доктор Лиза, рождаются раз в тысячу лет", - считает правозащитница. По словам Алексеевой, Глинка везла большой гуманитарный груз в Сирию.

"Равняться на хороших людей"

Со своей стороны экс-уполномоченный по правам человека в РФ, член Совета Федерации Владимир Лукин заявил ТАСС, что потрясен этим событием.

"Я потрясен. Она была замечательным человеком, сделала много хорошего", - подчеркнул сенатор. "Давайте равняться на хороших людей", - призвал он.

Наша звезда

Гибель Елизаветы Глинка причиняет особую боль. Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Он назвал страшной трагедией катастрофу Ту-154.

Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели https://t.co/vHdRcQZyKT pic.twitter.com/2oRW8DrSLH — СПЧ (@presidentsovet) 25 декабря 2016 г.

"Она была нашей любимицей, нашей звездой. И то, что эта звезда погасла - это ужасно", - сказал ТАСС глава СПЧ Михаил Федотов. "Катастрофа унесла жизни 92 человек - это страшная трагедия для всей нашей страны. Жизнь каждого человека бесценна, но для меня и моих товарищей по СПЧ особую боль доставила гибель доктора Лизы", - добавил он.

С открытым сердцем

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назвал большой потерей гибель Елизаветы Глинки, а также журналистов и артистов хора имени Александрова в авиакатастрофе российского самолета.

"Эта ужасную новость. От лица Общественной палаты РФ и себя лично выражаю соболезнования родственникам и близким погибших, находившихся на борту самолета Ту-154, летевшего в Сирию", - сказал Бречалов.

"Елизавета Глинка - гражданский активист, правозащитник и человек с большой буквы, с открытым сердцем и готовая прийти на помощь в любой ситуации. - Это большая потеря для всех нас, скорбим", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что Глинка совсем недавно получила Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. "Она делала все, как умела и как понимала", - заключил он.

Вера в силу добра

Елизавета Глинка получила много наград за свою благотворительную деятельность, но награды мало для нее значили, ее вела вера в силу деятельного добра. Об этом заявила ТАСС вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Сенатор напомнила, что совсем недавно обстоятельства не позволили ей встретиться с Елизаветой Глинкой на международном благотворительном Форуме в Уфе для вручения ей очередной для нее награды. "Но для Елизаветы Петровны награды мало что значили. Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - считает Карелова.

"Она была уникальным, потрясающим, можно сказать, святым человеком. Мало в наши дни людей, способных на такие мужественные поступки, которые она совершала", - заявила вице-спикер Совфеда.

Сенатор призналась, что "потрясена известием об авиакатастрофе", тем более, что на борту были люди, с которыми судьба дала ей счастье быть знакомой. "Невероятно и не верится, что о них нужно говорить в прошедшем времени. В первую очередь - о докторе Лизе", - отметила Карелова. "Вечная, светлая ей память", - заключила она.

"Ее жизнь - это подвиг"

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который возглавляет известный детский врач Леонид Рошаль, соболезнуют родным и близким Елизаветы Глинки, которая спасла не одну детскую жизнь в условиях вооруженных конфликтов.

"Доктор Лиза очень тесно работала с нами. Она привозила к нам детей из Донбасса. Не верится в то, что произошло. Елизавета Глинка была добрым, отзывчивым человеком, хрупкой женщиной. Ее жизнь - это подвиг. Погиб достойный человек, человек, который спасал детей. Ее действительно любили все дети", - сказали в пресс-службе.

"Она стояла вне всякой политики"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Елизавета Глинка была "воплощением достоинства", ее деятельность невозможно переоценить.

ТАСС/YouTube

"Мои самые искренние соболезнования военным, журналистам, конечно ансамблю им. Александрова, и ,безусловно, мне кажется, женщине, которая воплощала достоинство в нашей стране - это доктор Лиза", - сказала она в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

По словам Захаровой, Елизавета Глинка была "общественно-политическим деятелем, но она стояла вне всякой политики, выше политики".

"То, что сделала Елизавета Глинка для детей региона Донецка и Луганска невозможно переоценить, - сказала Захарова. - Удивляла ее абсолютно принципиальная позиция, которая не прогибалась ни под кого. Эта позиция была абсолютно четкая, она была над всем. Эта позиция была во имя людей, во имя высоких гуманитарных принципов".

"Боль от гибели Елизаветы Глинки разрывает сердце "

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154 вблизи Сочи.

"Нет слов, чтобы выразить ту огромную боль, которая разрывает сердце от гибели наших товарищей, и особенно - Елизаветы Петровны Глинки, с которой я многие-многие годы работала вместе", - заявила Москалькова ТАСС. "Я очень хорошо помню ситуацию, когда горело Подмосковье и как она собирала всё возможное для того, чтобы тем, кто пострадал от пожаров привезти тёплое бельё, необходимые медикаменты и помочь в самых трудных жизненных ситуациях. И когда наша общественная комиссия рассматривала кто достоин первой Государственной премии за правозащитную работу, то подавляющее большинство сказало: "Доктор Лиза", - Елизавета Петровна Глинка", - отметила обмудсмен.

Москалькова напомнила, что при вручении Госпремии доктор Лиза сказала: "Когда мы летим помогать людям, нам страшно, мы знаем, что мы можем погибнуть, но мы всё равно едем, плывём и летим, потому, что там люди, нуждающиеся в нашей помощи". "Это - её девиз. Её принцип жизни", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Татьяна Москалькова сказала, что планировала лететь в Сирию вместе с доктором Лизой.

"Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз, но моя командировка в Крым тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится, но мы навсегда сохраним память о тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии - спасти мир. Спасти людей от зла терроризма и насилия", - сказала омбудсмен. "Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", - заключила Москалькова.

"Доктор Лиза была камертоном и маяком для очень многих людей"

Доктор Лиза была камертоном и маяком для очень многих людей, и кому-то нужно теперь позаботиться о тех, кому помогала она. Об этом сказала ТАСС исполнительный директор благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова.

Имя Елизаветы Глинка числится в списке пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "Доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии". По данным Минобороны, на борту в момент крушения самолета находилось 92 человека.

"Все слова сейчас кажутся глупыми и неуместными. Никакие слова не изменят главного - Лизы больше нет. Нет такого маяка и камертона для многих, того огня, на который шли многие, в том числе и мои родители, которые всегда помогали ее фонду "Справедливая помощь", когда она занималась бездомными", - сказала исполнительный директор благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова.

Больше других сейчас в поддержке нуждаются родные и близкие Лизы Глинки, ее муж и дети, добавила она.

"Когда погибают такие люди, тем более такие молодые и энергичные, полные сил, то становится понятно, как много они делали и как абсолютно несправедлива такая ранняя смерть. Такая ужасная смерть. Боюсь, что это было очень страшно", - сказала Чистякова.

Катерина Гордеева, попечитель фонда "Подари жизнь", о Докторе Лизе {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(audioDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:00:39'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(audioDuration | date: 'mm:ss') || '00:00:39'}}

"Лизу любили, это большая трагедия"

Правозащитник и врач, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, вероятно, везла инвалидные коляски для сирийских детей, сообщил корреспонденту ТАСС мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Несколько дней назад мы отправили ей инвалидные коляски для детей, я думаю, что она их и повезла", - сказал Ройзман.

Имя Елизаветы Глинка числится в списке пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "Доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии".

Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, о докторе Лизе {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(audioDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:00:28'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(audioDuration | date: 'mm:ss') || '00:00:28'}}

По словам Ройзмана, он давно знаком с Елизаветой и ее мужем Глебом, и бывал у них дома. "Благодаря ей нам удалось открыть первый в Екатеринбурге хоспис. Не знаю, как сейчас звонить Глебу, у них с Лизой были очень теплые отношения. Я видел своими глазами, как она работает: сама раны обрабатывает, сама перевязывает - никогда не боялась этой работы. Лизу любили, это большая трагедия", - добавил мэр Екатеринбурга.