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Израильтяне празднуют Хануку - восьмидневный праздник света

Общество
25 декабря, 14:30 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Хануку начали отмечать в субботу вечером, и завершится праздник в воскресенье после заката
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© AP Photo/Bernat Armangue

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Израиле 25 декабря празднуют Хануку - восьмидневный праздник свечей и света. Первый день Хануки - 25-й день месяца кислев по еврейскому календарю, в котором дни считаются от заката до заката в соответствии с Торой, где сказано "и был вечер, и было утро - день первый", начался в субботу вечером, и завершится в воскресенье после заката.

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Главный обычай этого праздника - ежевечернее зажигание свечей. Одной в первый день, двух - во второй и так далее, пока в последний вечер не зажигаются все восемь. Еще одна свеча называется "помощник", и все свечи зажигают именно от нее. Подсвечник на девять свечей - ханукию - ставят на подоконник или у входной двери в знак верности иудаизму.

Ханука - это веселый праздник с обильными угощениями и застольями, играми и песнями. Особенно Ханука любима детьми: родители дарят им игрушки или карманные деньги, часть из которых по своему усмотрению они жертвуют на благотворительность. Кроме того, дети крутят ханукальный четырехгранный волчок ("севивон" или "дрейдл"), ставя на кон мелкие монетки, сладости, яблоки или орехи. Ханукальный волчок имеет четыре грани, на каждой из которых помещена первая буква каждого из еврейских слов "Чудо Великое Было Здесь". В школах на Хануку наступают каникулы, но взрослые продолжают работать как обычно.

Свечи в Хануку зажигают в честь чуда при освящении Второго Храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Святость праздника происходит от духовного аспекта победы Иуды Маккавея, поскольку иудеи называли эллинов идолопоклонниками. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника - меноры - было осквернено врагами.

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Евреи нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней до тех пор, пока Храм не был вновь освящен. В память об этом событии и празднуется Ханука.

В Хануку принято есть сладкие пончики. По предварительным оценкам, в дни праздника кондитерские в Израиле выпекут более 20 миллионов пончиков, которые на иврите называются "суфгания". Они начинены карамелью, шоколадом, вареньем из бананов, апельсинов, смородины и клубники. Евреи готовят в эти дни кроме "суфгании" также "латкес" - жаренные на оливковом масле картофельные оладьи.

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