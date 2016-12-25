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Участие Путина в световом шоу в Петербурге отменено в связи с трауром

Общество
25 декабря, 14:35 дата обновления: 25 декабря, 15:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, декабря. /ТАСС
Мероприятие должно было состояться 26 декабря, однако в связи с крушением Ту-154 под Сочи власти города его отменили
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Участие президента РФ Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром, объявленным в России в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Само шоу, намеченное на понедельник и посвященное Году кино, в связи с трагедией отменили, сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

"Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось участие (президента) в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено", - сказал Песков журналистам.

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Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура

"В связи с объявлением 26 декабря общероссийским днем траура правительством Петербурга принято решение об отмене запланированного в этот день на Дворцовой площади светового шоу. Также губернатор и правительство обращаются ко всем СМИ с просьбой в этот день изменить сетку вещания, отказаться от развлекательных, в том числе, предновогодних программ", - сообщил Кибитов.

Показ шоу должен был начаться в понедельник и продолжаться до 30 декабря. Пока неизвестно, будут ли его демонстрировать в другие дни.

Проект "Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино" создан авиакомпанией "Аэрофлот" при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В рамках шоу была запланирована непрерывная трансляция циклических видеоблоков на здание Главного Штаба, а также демонстрация сюжетов, посвященных завершению Года российского кино под музыкальное сопровождение. 30 декабря шоу должен завершить фейерверк над Невой.

Также в Смольном призвали жителей Петербурга воздержаться в день траура от предновогодних праздничных мероприятий, в том числе от корпоративов. Детские предновогодние праздники отменять в городе не планируют.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России вылетел из аэропорта Адлер, где у него была дозаправка, в Сирию и пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. На борту самолета находились 92 человека. По данным ведомства, обломки борта уже обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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