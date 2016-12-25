Москвичи несут цветы к зданию ансамбля Александрова

Москвичи несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова и выражают свои соболезнования.

Специалисты Федерального научного центр психиатрии и наркологии им. Сербского уже находятся в здание ансамбля песни и пляски им. Александрова, чтобы помочь родным и близким артистов, которые туда придут, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по психиатрии Минздрава РФ, глава центра Зураб Кекелидзе

"Так как большинство пассажиров самолета - это участники ансамбля им. Александрова, мы связались с руководством этого ансамбля, которое сейчас находится в Москве. И вот уже сейчас, судя по времени, собрались трое наших специалистов. Если родственники будут приходить туда, там будут им оказывать соответствующую помощь", - сказал он.

Музыканты ансамбля имени Александрова накануне вылетели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. После взлета из аэропорта Адлер 25 декабря в 05:27, самолет пропал с радаров. Обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Ведутся поисковые работы.