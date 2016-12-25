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Папа римский обратился с традиционным рождественским посланием к католическому миру

Общество
25 декабря, 14:52 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
Понтифик в своем обращении, в частности, призвал к "торжеству власти любви, а не власти силы"
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Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

© AP Photo/Alessandra Tarantino

ВАТИКАН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi (Граду и Миру) с центрального балкона главной католической базилики, украшенного папским гербом.

Сводные оркестры почетного караула представителей итальянской армии и папской Швейцарской гвардии исполнили государственные гимны Ватикана (на музыку Шарля Гуно) и Италии (композитора Микеле Новаро).

Папа Франциск в своем обращении, в частности, призвал к "торжеству власти любви, а не власти силы". Обозревая ситуацию на планете, папа особенно подчеркнул необходимость скорейшего мира для "возлюбленного народа Сирии, особенно для жителей многострадального города Алеппо". Он призвал к миру жителей Святой Земли - израильтян и палестинцев, - а также Ирака, Ливии, Йемена и стран Африки, в частности, Нигерии, где детей используют на войне, а также Южного Судана, Демократической республики Конго, граждан Корейского полуострова, Колумбии и Венесуэлы.

Франциск пожелал избавления от бед всем страждущим, беженцам, голодающим, всем людям доброй воли. Он выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые по Восточной Украине, будут выполнены.

80-летний Папа Бергольо четвертый раз поздравляет католический мир с праздником Рождества Христова. С балкона от имени епископа Рима была оглашена формула отпущения грехов всем слушавшим это рождественское послание на площади Святого Петра или по радио и телевидению.

На самой площади и вокруг нее были приняты повышенные меры безопасности, размещены посты полиции и армейских патрулей, все паломники проходили через металлодетекторы.

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