По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур

Митинг в Донецке в память о погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны РФ © Михаил Соколов/ТАСС

Москвичи несут цветы к фотографиям журналистов Первого канала, телеканалов НТВ и "Звезда", погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны РФ, у телецентра "Останкино" © Артем Геодакян/ТАСС

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Митинг в Донецке в память о погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны РФ © Михаил Соколов/ТАСС

Москвичи несут цветы к фотографиям журналистов Первого канала, телеканалов НТВ и "Звезда", погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны РФ, у телецентра "Останкино" © Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи унесло жизни 92 человек, в том числе 64 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девяти журналистов телеканалов "Звезда", Первый и НТВ, известной правозащитницы и медика Елизаветы Глинки (доктора Лизы), а также военных и членов экипажа.

26 декабря в РФ объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Через несколько минут после взлета в Сочи разбился Ту-154, перевозивший военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А. В. Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Правительственную комиссию по выяснению причин авиакатастрофы по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Ансамбль Александрова

Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились начальник Департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

Валерий Халилов был назначен на должность директора и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова в апреле этого года. Также он был музыкальным руководителем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народного артиста СССР Иосифа Кобзона гибель участников Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, с которыми он неоднократно выступал, стала для него шоком. "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории, - сказал Кобзон ТАСС. - Они летели на боевое задание".

Парламентарий не сомневается, что хор Ансамбля им. Александрова должен и может быть восстановлен. "Минобороны само справится, если понадобится помощь моя, они знают, что могут на нее всегда рассчитывать", - подчеркнул он.

Как отметил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, погибшие в авиакатастрофе под Сочи солисты ансамбля песни и пляски имени Александрова были гордостью России, масштаб трагедии ещё предстоит осознать.

Доктор Лиза

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, числится в списках разбившегося в Сочи самолета Ту-154. "Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е. П.", - указывается на сайте Минобороны.

8 декабря Елизавета Глинка получила Государственную премию в области правозащитной деятельности. На церемонии, которую провел президент РФ Владимир Путин, она сказала, в частности: "Завтра я лечу в Донецк, а оттуда - в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война - это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия".

Елизавета Глинка окончила II Медицинский институт им. Пирогова по специальности врач-реаниматолог, потом получила дополнительное образование врача паллиативной медицины в 1991 году. Уже в 1999 году она основала первый в Киеве хоспис при одной из онкологических больниц.

В 2007 году начала работать в Москве с теми, кому официальная медицина помогала неохотно. Глинка основала фонд "Справедливая помощь" и сама выезжала каждую неделю на Павелецкий вокзал для того, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые живут на улице.

Представители СМИ

На борту разбившегося самолета находились в том числе журналисты Первого канала - корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. НТВ также потеряло троих сотрудников - корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова. Погибшие сотрудники телеканала "Звезда" - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, имена журналистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, навсегда останутся в памяти российского медиа-сообщества.

Данные об экипаже

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, самолет Ту-154, разбившийся под Сочи, был выпущен в 1983 году и прошел последний ремонт прошел в декабре 2014 года, им управлял опытный летчик первого класса Роман Волков.

"Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков - летчик первого класса. Общий налет - более трех тысяч часов", - говорится в сообщении.

Среди членов экипажа в списке числятся также капитан Ровенский А. С., подполковник Петухов А. Н., капитан Мамонов А. В., майор Трегубов В. А. и старшие лейтенанты Парикмахеров В. Н., Сушков B. C. и Суханов А. О.

Национальный траур

26 декабря в РФ объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. "Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал он журналистам.

Причины авиакатастрофы над Черным морем будут тщательно расследованы, родственникам погибших будет оказана поддержка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", - добавил глава государства.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

Свои соболезнования в связи с катастрофой выразили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Чехии Милош Земан, президент Молдавии Игорь Додон, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Армении Серж Саргсян и другие.

Список пассажиров Ту-154 Минобороны РФ Состав экипажа Ту-154 85572: 1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О. Список лиц, перевозимых на воздушном судне: Военнослужащие: 1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С. Федеральные государственные гражданские служащие: 1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П. Средства массовой информации: 1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В. ФБГУ "Ансамбль им. Александрова": 1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.Л.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.Л.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.