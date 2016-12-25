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Траурный митинг в память о жертвах Ту-154 собрал в ДНР сотни людей

Общество
25 декабря, 17:14 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 25, декабря. /ТАСС
У здания городской администрации установлен стенд с фамилиями пассажиров
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ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Сотни жителей провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли на траурный митинг в память о погибших при крушении российского самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

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У здания городской администрации установлен стенд с фамилиями пассажиров. Жители несут к нему цветы и зажигают свечи. Почтить память жертв пришли руководитель Министерства культуры ДНР, политики и общественные деятели Донбасса, а также работающие в Донецке представители зарубежных СМИ.

Первый заместитель руководителя Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Крамар в своем выступлении выразил соболезнования родственникам и близким погибших и подчеркнул, что у них "в Донбассе есть друзья, которые всегда готовы прийти на помощь".

Ранее соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 выразили глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились член СПЧ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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