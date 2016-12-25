В МВД соболезнуют родственникам погибших при обстреле в Махачкале полицейских

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МВД РФ выразило соболезнования родственникам полицейских, погибших при обстреле в Махачкале. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в Махачкале Республики Дагестан при исполнении служебных обязанностей погибли сотрудники полка патрульно- постовой службы полиции Вели Курбанов и Изафедин Сардаров. Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших коллег", - сказала она.

Погибшему Вели Курбанову было 30 лет. Он проходил службу в органах внутренних дел с 2015 года. Его напарник - 45-летний Изафедин Сардаров - начал службу в 1998 году. Оба полицейских зарекомендовали себя с положительной стороны. Друзья и коллеги по работе отзываются о них как о грамотных и трудолюбивых сотрудниках, всегда готовых прийти на помощь. У погибших остались жены и дети.

"В установлении и розыске подозреваемых задействован весь личный состав Министерства внутренних дел по Республике Дагестан", - отметила Ирина Волк.

25 декабря около 01:30 на 1-м км автодороги Махачкала - Каспийск трое неизвестных произвели выстрелы в полицейских из огнестрельного оружия неустановленного образца при попытке проверки. В результате нападения двое полицейских были смертельно ранены, еще один сотрудник госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.