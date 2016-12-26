Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задачи благотворительности обсудят участники делового завтрака АСИ и ТАСС в Москве

Общество
26 декабря, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Участники дискуссии комплексно рассмотрят благотворительную деятельность в России, выделят ее основные проблемы и определят задачи на будущее
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Участники делового завтрака "Благотворительная деятельность в России: взгляд изнутри" обсудят в понедельник в Москве основные проблемы и задачи благотворительности. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства России ТАСС.

"Участники дискуссии комплексно рассмотрят благотворительную деятельность в России, выделят ее основные проблемы и определят задачи на будущее. Среди ключевых тем обсуждения - сложности, с которыми сталкиваются в своей работе благотворительные фонды, факторы, влияющие на эффективное ведение их деятельности, основные направления взаимодействия с органами государственной власти и главные составляющие будущего успешного развития благотворительности в России", - отмечают организаторы.

Модератором дискуссии выступит директор направления "Социальные проекты" АСИ Светлана Чупшева. К участию в мероприятии приглашены ведущие благотворительные фонды России, главы субъектов РФ, представители администрации президента и правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, ведущих консалтинговых компаний и краудфандинговых платформ.

В послании Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал АСИ и Общественную палату РФ предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации.

По итогам послания президент поручил этим организациям до 30 апреля 2017 года разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
5
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В штабе Трампа пообещали отменить до 70% указов Обамы
Темы дня