Задачи благотворительности обсудят участники делового завтрака АСИ и ТАСС в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Участники делового завтрака "Благотворительная деятельность в России: взгляд изнутри" обсудят в понедельник в Москве основные проблемы и задачи благотворительности. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства России ТАСС.

"Участники дискуссии комплексно рассмотрят благотворительную деятельность в России, выделят ее основные проблемы и определят задачи на будущее. Среди ключевых тем обсуждения - сложности, с которыми сталкиваются в своей работе благотворительные фонды, факторы, влияющие на эффективное ведение их деятельности, основные направления взаимодействия с органами государственной власти и главные составляющие будущего успешного развития благотворительности в России", - отмечают организаторы.

Модератором дискуссии выступит директор направления "Социальные проекты" АСИ Светлана Чупшева. К участию в мероприятии приглашены ведущие благотворительные фонды России, главы субъектов РФ, представители администрации президента и правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, ведущих консалтинговых компаний и краудфандинговых платформ.

В послании Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал АСИ и Общественную палату РФ предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации.

По итогам послания президент поручил этим организациям до 30 апреля 2017 года разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения.