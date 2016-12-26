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Парк в центре Белграда назовут в честь ансамбля имени Александрова

Общество
26 декабря, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
"Парк хора Александрова" будет находиться возле памятника российскому императору Николаю II в центре сербской столицы
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Сербии выразили готовность назвать парк в центре Белграда именем Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, более 60 артистов которого погибли в воскресенье в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Сербии.

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV

По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур

Предложение поступило от министра культуры и средств массовой информации страны Владана Вукосавлевича. Министр сообщил, что уже поставил в известность о своих намерениях премьер-министра Сербии Александара Вучича, который приветствовал инициативу. Вукосавлевич отметил, что ансамбль имени Александрова неоднократно бывал в Сербии и "доказал, что является другом нашего народа и страны".

"Парк хора Александрова" будет находиться возле памятника российскому императору Николаю II в самом центре сербской столицы. В непосредственной близости от этого места находится Старый дворец Белграда, в котором располагается мэрия города.

Ранее премьер Вучич лично посетил посольство РФ в Сербии, где выразил российскому послу соболезнования от всего сербского народа. Вучич направил телеграммы с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину, премьер- министру Дмитрию Медведеву и министру обороны России Сергею Шойгу.

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Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступал в Белграде 11 раз, каждый концерт становился грандиозным культурным событием. Последнее выступление состоялось в 2015 году, публика овациями встречала "Очи черные", "Катюшу", "Калинку", а сюрпризом для белградских зрителей стало исполнение коллективом сербской народной песни "Там, далеко-далеко". Сербские СМИ отмечают, что во всем мире ансамбль имени Александрова считается одним из русских брендов, наряду с Большим театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Алмазным фондом Московского Кремля.

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту самолета также находилась глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза. 

В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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