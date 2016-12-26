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Вашингтонцы несут цветы к посольству РФ в память о жертвах авиакатастрофы

Общество
26 декабря, 7:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
У ограды диппредставительства американцы зажигают свечи и оставляют записки со словами соболезнований, поддержки и скорби на русском и английском языках
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ВАШИНГТОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Жители американской столицы несут цветы к российскому посольству, отдавая дань памяти жертвам катастрофы Ту-154 под Сочи. У ограды диппредставительства американцы зажигают свечи и оставляют записки со словами соболезнований, поддержки и скорби на русском и английском языках.

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"Мы очень скорбим в связи с этой ужасной трагедией. Она унесла жизни многих человек. Мы соболезнуем от всего сердца", - сказал корреспонденту ТАСС один из русскоязычных жителей американской столицы.

Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списке находившихся на борту значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия"). Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились 92 человека.

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