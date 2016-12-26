США выделяют около $200 млн на борьбу с вирусом Зика в Техасе

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Федеральные власти США выделяют $184 млн на борьбу с распространением вируса Зика в Техасе. Именно в этом штате, наряду с Флоридой, были зафиксированы случаи заражения вирусом. Как сообщила газета Washington Post, люди, заболевшие лихорадкой Зика и проживающие в других штатах, заразились во время поездок в зарубежные страны.

По данным издания, средства на борьбу с вирусом в Техасе будут израсходованы по программам Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Деньги пойдут на улучшение работы медицинских лабораторий, выявление заболевания у беременных женщин и профилактические мероприятия.

Газета отмечает, что число заболевших лихорадкой в Соединенных Штатах растет. По данным ЦКПЗ на 21 декабря, заболевание диагностировано у 4756 человек, из которых 215 заразились на территории США - в Техасе и Флориде, а остальные - во время поездок в другие страны. Среди заболевших - 1246 беременных американок.

В Техасе выявлены 283 больных, но на территории штата вирусом заразились лишь шесть человек. В середине декабря местные власти порекомендовали беременным женщинам воздержаться от поездок в городок Браунсвилл на границе с Мексикой, поскольку именно там были зафиксированы первые случаи заражения. По данным ЦКПЗ, погодные условия в этом районе способствуют размножению комаров, и сохраняется повышенный риск дальнейшего распространения заболевания.

Наибольшее распространение вируса Зика в континентальной части США зафиксировано во Флориде - там выявлено более 1 тыс. заболевших, из которых 210 заразились на территории штата. На борьбу с этим опасным заболеванием во Флориде также выделены значительные средства. В ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико число заразившихся превышает уже 30 тыс. человек. Более 230 жителей Пуэрто-Рико были госпитализированы из-за осложнений, так как вирус привел к развитию у них других болезней. Несколько человек скончались.

Вирус Зика был зафиксирован учеными в 1947 году на территории Уганды. Разносчиком вируса является комар Aedes aegypti. Вспышки лихорадки ранее были зафиксированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Наиболее опасным вирус Зика является для беременных женщин, поскольку в случае заражения на плод и его развитие оказывается сильнейшее влияние. Наиболее тяжелым последствием для плода беременной женщины считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа ребенка, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.