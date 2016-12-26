Памятная доска участникам ансамбля Александрова может появиться в Москве

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) проработают вопрос об увековечивании памяти участников ансамбля имени Александрова, находившихся в списках пассажиров потерпевшего накануне крушение под Сочи Ту-154. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
"Совместно с РВИО Минкультуры проработает вопрос об установке памятной доски начальнику ансамбля имени Александрова Валерию Халилову и мемориального знака всем погибшим артистам и музыкантам", - сказала собеседница агентства.
Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. В списке находившихся на борту числятся 92 человека, большинство из них - 65 - музыканты и артисты ансамбля имени Александрова, направлявшихся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. Также в самолете были военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.