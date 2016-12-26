На Тайване в первом чтении принят законопроект о легализации однополых браков

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ШАНХАЙ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Законодательный юань (орган законодательной власти) на Тайване принял в первом чтении ряд поправок в гражданское законодательство после рассмотрения по пунктам законопроекта о легализации однополых браков. Об этом сообщает Центральное агентство новостей Тайваня.
Данный законопроект впервые был представлен на рассмотрение законодательному органу острова, что вызвало бурную реакцию в тайваньском обществе.
Возле здания Законодательного юаня собрались противники легализации однополых браков, а также представители сексуальных меньшинств острова, выступающих в поддержку законопроекта. Точных данных о числе участников с обеих сторон нет, но, по разным оценкам, речь идет о нескольких десятках тысяч человек, которые пришли выразить свою гражданскую позицию.
Принятые поправки касаются признания равных прав на вступления в брак как представителей традиционной, так и нетрадиционной сексуальной ориентации. Данный законопроект направлен на согласование правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии и оппозиционной партии Гоминьдан. В случае окончательного утверждения законопроекта Тайвань может стать единственным регионом в Азии, где легализованы однополые браки.
Собравшиеся у здания Законодательного юаня противники решения уже заявили, что намерены подать иск.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами, во главе с Чан Кайши (1887-1975). Материковый Китай считает Тайвань своей провинцией.