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Ученые сравнили знания российских и британских школьников

Общество
26 декабря, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В исследовании учитывались культурные особенности и разница в системе образования между двумя странами
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© Chris Jackson - WPA Pool /Getty Images

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Исследователи из Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема впервые провели тест для сравнения прогресса детей из разных стран в начальной школе. Об этом сообщила пресс- служба ВШЭ. Первые результаты ученые получили, сравнив российских, английских и шотландских первоклассников.

"Это первое международное исследование детей, которое позволяет напрямую сравнить готовность детей на входе в школу и их прогресс за год обучения в разных странах", - приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, директора Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ Елены Кардановой.

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Для сравнения достижений первоклассников исследователи из Высшей школы экономики и Университета Дарема использовали iPIPS, международный инструмент для исследования знаний детей на входе в начальную школу и их индивидуального прогресса в течение первого года обучения, используемый более чем в 10 странах на протяжении 20 лет.

Исследование провели дважды - в сентябре и мае, чтобы сравнить знания перед школой и через год учебы. Сравнение показало, что российские дети на стартовой точке знают больше, но прирост знаний больше у англичан и шотландцев. Ученые объясняют это тем, что в России дети начинают учиться позже, и на стартовой точке они знают гораздо больше. Так, в начале первого класса российские первоклассники находятся примерно на том же уровне, что английские и шотландские дети в конце первого класса. А вот разница в прогрессе за год может объясняться тем, что прирост знаний у детей младшего возраста происходит очень быстро.

Россия - первая неанглоязычная страна, в которой проводится международное сравнительное исследование с помощью этого инструмента, поэтому для использования iPIPS в России ученые доработали его в соответствии с культурными особенностями и разницей в системе образования между Россией и Великобританией. Так, если в России дети идут в первый класс в 7 лет, то англичане и шотландцы начинают в 4-5.

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