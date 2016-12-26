Кабмин окажет поддержку семьям погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в катастрофе Ту-154, заверил Дмитрий Медведев, открывая заседание.

В начале заседания Медведев от имени правительства выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета. После этого члены кабмина почтили память погибших минутой молчания.

Премьер подчеркнул, что сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия и поисково-спасательная операция.

Выслушав доклад главы Минтранса Максима Соколова, руководящего комиссией, созданной в связи с трагедией, о работах на месте происшествия, премьер поручил ему и впредь докладывать о результатах работы комиссии.