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Кабмин окажет поддержку семьям погибших в катастрофе Ту-154

Общество
26 декабря, 12:53 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Премьер-министр от имени правительства выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в катастрофе Ту-154, заверил Дмитрий Медведев, открывая заседание.

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Поисковая операция на месте крушения Ту-154

В начале заседания Медведев от имени правительства выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета. После этого члены кабмина почтили память погибших минутой молчания.

Премьер подчеркнул, что сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия и поисково-спасательная операция.

Выслушав доклад главы Минтранса Максима Соколова, руководящего комиссией, созданной в связи с трагедией, о работах на месте происшествия, премьер поручил ему и впредь докладывать о результатах работы комиссии.

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