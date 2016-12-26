Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшествием высказывания Божены Рынски, обрадовавшейся гибели журналистов НТВ в крушении Ту-154.

"В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни", - признался представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, "это полное безумие, сумасшествие".

"Абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения (на высказывания Рынски)", - уверен Песков.

В интернете получает распространение петиция с требованием лишить Рынску гражданства РФ и выдворить ее из страны.

25 декабря над Черным морем произошло крушение Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе журналисты НТВ.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий