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Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154

Общество
26 декабря, 13:06 UTC+3
По его словам, жесткая реакция общества на высказывания журналистки абсолютно понятна и оправдана
Материал из 1 страницы
Божена Рынска

Божена Рынска

© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшествием высказывания Божены Рынски, обрадовавшейся гибели журналистов НТВ в крушении Ту-154.

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"В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни", - признался представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, "это полное безумие, сумасшествие".

"Абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения (на высказывания Рынски)", - уверен Песков.

В интернете получает распространение петиция с требованием лишить Рынску гражданства РФ и выдворить ее из страны.

25 декабря над Черным морем произошло крушение Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе журналисты НТВ.

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