Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшествием высказывания Божены Рынски, обрадовавшейся гибели журналистов НТВ в крушении Ту-154.
"В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни", - признался представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, "это полное безумие, сумасшествие".
"Абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения (на высказывания Рынски)", - уверен Песков.
В интернете получает распространение петиция с требованием лишить Рынску гражданства РФ и выдворить ее из страны.
25 декабря над Черным морем произошло крушение Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе журналисты НТВ.
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий