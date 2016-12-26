Законодательство в сфере благотворительности может быть изменено в 2017 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Законодательная база в сфере благотворительных и волонтерских организаций может быть изменена уже в 2017 году. Такое мнение высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов на деловом завтраке "Благотворительная деятельность в России: взгляд изнутри", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с информационным агентством России ТАСС.

В послании Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал АСИ и Общественную палату РФ предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации.

По итогам послания президент поручил этим организациям до 30 апреля 2017 года разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения.

"Я очень рассчитываю, что к середине 2017 года мы сформируем дорожную карту (по развитию волонтерских организаций и НКО - прим. ТАСС), будем ее выполнять, и в течение осенней сессии следующего года мы какую-то законодательную базу существенно преобразим", - сказал Белоусов.

Волонтерским организациям необходим особый статус

Белоусов также сформулировал основные задачи, которые предстоит решить при развитии данной сферы.

"Очень многие проблемы, о которых сегодня говорили, вытекают из того, что не очень четко описаны границы сферы деятельности трех видов организаций: государственные бюджетные и муниципальные организации, организации, занимающиеся социальным предпринимательством, в том числе НКО, и волонтерские организации, в том числе в форме НКО. Если они не четко определены, то тогда возникают социальные проблемы, проблемы с ресурсами, и проблемы льгот. Это первое, что, с моей точки зрения, надо сделать", - пояснил он.

По мнению помощника президента РФ, также необходимо выделить особый статус волонтерских организаций и создать прозрачный механизм из доступа к ресурсам.

"Надо обеспечить участие этих организаций в распределении этих ресурсов, контроле. Абсолютно понятно, что нужно обеспечить более четкую коммуникацию волонтерских организаций с профильными органами исполнительной власти", - отметил он, уточнив, что при таких ведомствах, как Минздрав, Минтруд, Минприроды и другие, стоит создать советы, в которые войдут представители волонтерских организаций.

Также Белоусов обратил внимание на юридическое оформление предмета деятельности волонтерских организаций.

"Государственные организации всегда работают с частичным примером, не с финальным результатом. Волонтерские организации сопровождают человека от процесса лечения до процесса реабилитации. В юридическом поле нет понятия такого комплекса услуг, соответственно, непонятно, чем волонтерские организации занимаются в юридическом смысле, хотя понятно, что это важно", - пояснил он.

По словам Белоусова, среди основных задач также - выделение минимального размера льгот для волонтерских организаций, в том числе, с помощью регионов, создание системы информационной и образовательной поддержки волонтерских организаций и социально ориентированных НКО.

"Начать с того, что сделать несколько порталов и организовать на каждом сайте наших федеральных органов исполнительной власти систему обратной связи с волонтерскими организациями, они могли бы ставить вопрос для того, чтобы снять барьеры, связанные с информированием", - отметил он.

Модератором дискуссии выступила директор направления "Социальные проекты" АСИ Светлана Чупшева. В мероприятии приняли участие ведущие благотворительные фонды России, главы субъектов РФ и представители ведущих консалтинговых компаний и краудфандинговых платформ.