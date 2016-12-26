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Число российских туристов, выезжающих за рубеж, снизилось на 20%

Общество
26 декабря, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что нужны новые продукты, программы и направления
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число российских туристов, выезжающих за рубеж, сократилось за первые 10 месяцев 2016 года на 20%. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Мы фиксируем снижение третий год выездного потока, - сказал Барзыкин. - Да, были успехи по отдельным направлениям, имея в виду Средиземноморье - Кипр, Греция, Испания. Но в целом снижение порядка порядка 20% на выездном рынке".

"Это же мы видим на Рождество и Новый год, хотя относительная стабилизация валютного курса и лояльность в предложениях принимающих сторон - все это стимулирует спрос, но нам уповать на лаврах не следует", - сказал Барзыкин. "Если мы хотим достигнуть в следующем сезоне определенных результатов, то нужны усиление госрегулирования путем контроля и поддержки (рынка - прим. ТАСС), ну и, естественно, новые продукты, новые программы, новые направления", - заключил он.

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