В Роскомнадзоре создается Молодежная палата

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В Роскомнадзоре появится Молодежная палата, в которую войдут представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, "новое объединение станет частью консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных".
Представители ведомства подчеркивают, что "в январе будущего года в высшие учебные заведения и молодежные общественные объединения будут отправлены письма-приглашения к участию в работе палаты".
"Основными условиями к подаче заявки на членство являются заинтересованность в проблемах защиты персональных данных и соответствие требуемому возрасту (18-30 лет). У всех активистов будет возможность участвовать в обсуждении и реализации проектов в области персональных данных, предлагать решения важнейших задач", - говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.
Первое заседание палаты состоится уже в марте 2017 года. К этому моменту планируется полностью сформировать ее состав.
"Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных стремится к внедрению новых подходов в цифровом мире, а представители молодежных и студенческих организаций давно проявляют интерес к этой тематике", - отмечается в сообщении ведомства.
В 2016 году специалисты ведомства проводили в одном из столичных университетов дебаты на тему "Персональные данные в интернете, социальных сетях - угроза или благо". Тогда студенты проявили большое внимание к проблемам защиты данных и продемонстрировали высокий уровень знаний законодательства в этой области. Также несколько десятков учащихся вузов приняли участие в ноябрьской международной конференции "Защита персональных данных".