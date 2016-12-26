Омбудсмены РФ и Украины посетили украинских заключенных в Крыму

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетили трех граждан Украины, содержащихся в следственном изоляторе Симферополя. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе. Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключенными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье "Экстремизм", - сказал он.

Зловедов сообщил, что Москалькова, в свою очередь, собирается посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве.

Ранее на своей странице в Facebook руководитель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил о том, что "Лутковская и Москалькова находятся на территории СИЗО Симферополя".

"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя", - написал Крикливенко.

По его словам, по итогам переговоров, которые длились три месяца, украинская сторона получила возможность встретиться с заключенными, а также осужденными, которые обратились к российскому руководству с просьбой о передаче Украине.

В декабре известно о договоренности сторон о том, что Лутковская посетит украинских заключенных в Крыму, а Москалькова - двух российских военнослужащих, находящихся в заключении на Украине.

Задержание на границе

Минобороны РФ 21 ноября сообщило, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. По данным представителя штаба Черноморского флота, военные были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения российско-украинской границы мужчины были задержаны.

Киев обвинил двух российских военнослужащих в дезертирстве и госизмене. 26 декабря Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона предъявила обвинение и направила в суд дело в отношении Одинцова и Баранова, задержанных 20 ноября на крымском участке российско-украинской границы.