Омбудсмены РФ и Украины посетили украинских заключенных в Крыму

Футболист М'Вила продлил контракт с "Рубином" на 3,5 годаСпорт 26 декабря, 18:04
IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьей 2016 года, Карасев стал 17-мСпорт 26 декабря, 18:03
Борщевой набор на Украине за год подорожал почти вдвоеМеждународная панорама 26 декабря, 17:43
Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на всей территории СирииПолитика 26 декабря, 17:40
Lexus отзывает в РФ почти 19 тыс. кроссоверовЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:38
Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"Спорт 26 декабря, 17:34
Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ говядины из ГрузииЭкономика и бизнес 26 декабря, 17:31
"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Уотфордом" в первом матче под руководством ЭллардайсаСпорт 26 декабря, 17:30
Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетили трех граждан Украины, содержащихся в следственном изоляторе Симферополя. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе. Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключенными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье "Экстремизм", - сказал он.
Зловедов сообщил, что Москалькова, в свою очередь, собирается посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве.
Ранее на своей странице в Facebook руководитель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил о том, что "Лутковская и Москалькова находятся на территории СИЗО Симферополя".
"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя", - написал Крикливенко.
По его словам, по итогам переговоров, которые длились три месяца, украинская сторона получила возможность встретиться с заключенными, а также осужденными, которые обратились к российскому руководству с просьбой о передаче Украине.
В декабре известно о договоренности сторон о том, что Лутковская посетит украинских заключенных в Крыму, а Москалькова - двух российских военнослужащих, находящихся в заключении на Украине.
Минобороны РФ 21 ноября сообщило, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. По данным представителя штаба Черноморского флота, военные были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения российско-украинской границы мужчины были задержаны.
Киев обвинил двух российских военнослужащих в дезертирстве и госизмене. 26 декабря Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона предъявила обвинение и направила в суд дело в отношении Одинцова и Баранова, задержанных 20 ноября на крымском участке российско-украинской границы.