Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омбудсмены РФ и Украины посетили украинских заключенных в Крыму

Общество
26 декабря, 17:04 дата обновления: 26 декабря, 18:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС
После посещения украинских заключенных планируется встреча Татьяны Москальковой с задержанными украинской СБУ российскими военнослужащими
Материал из 1 страницы
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетили трех граждан Украины, содержащихся в следственном изоляторе Симферополя. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе. Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключенными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье "Экстремизм", - сказал он.

Зловедов сообщил, что Москалькова, в свою очередь, собирается посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве.

Смотрите также

Украинская прокуратура предъявила обвинения военнослужащим РФ Одинцову и Баранову
На Украине ожидают разрешения РФ посетить заключенных в Симферопольском СИЗО
Москалькова и Лутковская договорились о посещении заключенных в России и на Украине

Ранее на своей странице в Facebook руководитель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил о том, что "Лутковская и Москалькова находятся на территории СИЗО Симферополя".

"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя", - написал Крикливенко.

По его словам, по итогам переговоров, которые длились три месяца, украинская сторона получила возможность встретиться с заключенными, а также осужденными, которые обратились к российскому руководству с просьбой о передаче Украине.

В декабре известно о договоренности сторон о том, что Лутковская посетит украинских заключенных в Крыму, а Москалькова - двух российских военнослужащих, находящихся в заключении на Украине.

Задержание на границе

Минобороны РФ 21 ноября сообщило, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. По данным представителя штаба Черноморского флота, военные были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения российско-украинской границы мужчины были задержаны.

Киев обвинил двух российских военнослужащих в дезертирстве и госизмене. 26 декабря Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона предъявила обвинение и направила в суд дело в отношении Одинцова и Баранова, задержанных 20 ноября на крымском участке российско-украинской границы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
В других СМИ
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня