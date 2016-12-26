Эксперты: благотворителям нужен более тесный диалог с властью

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более тесный диалог с властью нужен благотворительным, волонтерским и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), а также прозрачные правила распределения различных видов поддержки. Такое мнение высказали руководители благотворительных организаций, представители АСИ и региональных властей на деловом завтраке "Благотворительная деятельность в России: взгляд изнутри", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с информационным агентством России ТАСС.

В послании Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал АСИ и Общественную палату РФ предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации. По итогам послания президент поручил этим организациям до 30 апреля 2017 года разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения.

"Наша цель сегодня - понять и проговорить те проблемы, которые мешают развитию социальных НКО и благотворительных организаций в России, есть соответствующее поручение президента - разобраться в этом и пробелы ликвидировать. На основе вашего (благотворительных организаций - прим. ТАСС) мнения мы должны сформировать дорожную карту по проблемным областям, доработать ее с правительством РФ и постараться максимально убрать те ограничения, которые существуют в развитии НКО и волонтерства", - сказал глава АСИ Андрей Никитин.

Директор направления "Социальные проекты" АСИ Светлана Чупшева отметила, что в регионах необходимо создать ресурсные центры для благотворительных организаций и социальных НКО, которые бы вели сопровождение, оказание консалтинговых услуг некоммерческому сектору, обучение и поддержку инициатив.

Прозрачные правила игры

Благотворители считают, что для развития отрасли нужны, прежде всего, понятные правила игры на всех уровнях, а также четкие стандарты оказываемых услуг.

"Должны быть созданы общепринятые критерии и стандарты качества оказания услуг. Часто одни и те же услуги могут предоставлять государственные учреждения, социальные НКО, социальный бизнес, и мы никак не можем их сравнить, потому что нет единых критериев и стандартов, прозрачных, контролируемых и признанных, по которым можно было бы их оценивать и контролировать результаты", - отметила генеральный директор "Фонда Тимченко" Мария Морозова.

Елена Альшанская, руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", пояснила, что также необходима более прозрачная система выделения помещений для благотворительных организаций. "Нет контроля за структурами, которые получают помещения в аренду. Мы не знаем, кому они выделяются, по каким правилам. Мы искали помещения и дважды натыкались на некоммерческие фонды, которые сдают помещения, полученные ими в безвозмездную аренду", - сказала она.

По мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, также необходимо выделить особый статус волонтерских организаций и создать прозрачный механизм их доступа к ресурсам.

"Надо обеспечить участие этих организаций в распределении этих ресурсов, контроле. Абсолютно понятно, что нужно обеспечить более четкую коммуникацию волонтерских организаций с профильными органами исполнительной власти", - отметил он, уточнив, что при таких ведомствах, как Минздрав, Минтруд, Минприроды и другие, стоит создать советы, в которые войдут представители волонтерских организаций.

Налоговые льготы для меценатов

Также, по мнению экспертов, людям и организациям, которые жертвуют деньги на благотворительность, надо помогать льготами. "А именно, возможность не только сделать пожертвования, но и пожертвовать нам полагающийся физическому лицу налоговый вычет, не облагать налогами пожертвования, сделанные из средств дивидендов и дать коммерческим организациям без налогов тратить рекламные бюджеты на благотворительность", - заявила директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова.

Президент "Русфонда" Лев Амбиндер отметил, что в последнее время резко увеличилась конкуренция СМИ за рейтинги их благотворительных материалов и резко выросла конкуренция благотворительных фондов за ресурсы. "Среди проблем, которые надо решить, первая и главная - информационное сопровождение министерств и ведомств, которые заинтересованы в работе благотворительных организаций, инициативное бюджетное финансирование. Надо создавать консультационный совет, и хотя бы раз в три месяца встречаться с заинтересованными лицами как со стороны ведомств, так и со стороны благотворительных организаций", - сказал он.

Требуется благотворителям и институциональная помощь в формировании всего спектра оказания услуг НКО, считает директор благотворительного фонда "Вера" Юлия Матвеева.

"С точки зрения поддержки государства сейчас мы не можем сказать, что нас не поддерживают, мы не можем сказать, что нет качественных инициатив, которые рассматриваются. Если говорить в целом о поддержке НКО, то нам требуется поддержка не только на законодательном уровне, но и институциональная поддержка в формировании всего спектра оказания услуг НКО. Например, помощь в аренде помещения, где находятся наши офисы. В этой части фонд "Вера" получил от правительства Москвы здание, которое предоставлено на безвозмездной аренде", - рассказала Матвеева, отметив, что необходима также прозрачная система грантов и государственной поддержки, чтобы организации понимали, как ее получить.

Поддержка на местах

Губернатор Ульяновской области, где уже реализуются успешные благотворительные проекты, Сергей Морозов считает, что власть должна дать возможность благотворителям определять, кому нужна помощь.

"Мы должны более добро относиться к тем проблемам, с которыми сталкиваются люди. Мы перестали культивировать доброжелательность в обществе, мы обратили внимание на результаты - появление жестокости и чванливости. Кроме того, мы увидели, что власть узурпировала помощь людям и сама определяет, кому помогать, а кому нет. Это неправильно, именно поэтому мы сейчас приняли решение на это важное направление, связанное с развитием социальной сплоченности, отдать какое-то значительное количество бюджетных средств благотворителям и волонтерским организациям", - сообщил он.

Морозов добавил, что в 2017 году в областном бюджете заложено 10 млн рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в области социальных проектов. "Мы увидели, что благотворители работают над большим количеством интересных программ, а ведь эти практики могли бы использовать и другие организации, поэтому нам надо создавать сборник лучших практик. Мы хотим этим заняться и распространить не только в Ульяновской области, но и в других регионах. И мы услышали, что коллеги готовы разрабатывать такие практики, но им не хватает возможности общаться, ездить куда-то", - резюмировал он.