Француз установил мировой рекорд, в одиночку проплыв на яхте вокруг света за 49 дней

ПАРИЖ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Новый мировой рекорд установил французский мореплаватель Тома Ковиль, проплыв вокруг света за 49 дней. Достижение было установлено в рамках известной в парусном спорте Вандейской регаты (Vende Globe), которая проводится раз в четыре года.

Кругосветная регата яхт-одиночек стартовала 6 ноября в городе Ле-Сабль-д'Олонн на западе Франции. По правилам гонки спортсмены не имеют права прибегать к чьей-либо помощи и делать остановки в пути. К участию допускаются только однокорпусные суда класса IMOCA 50 футов (International Monohull Open Classes Association, IMOCA).

Ковиль возвратился 26 декабря во французский порт Брест, где его ждали тысячи поклонников парусного спорта. Кругосветная регата покорилась шкиперу из Бретани всего с пятой попытки. "Однако оно того стоило", - заявил Ковиль на пресс-конференции по возвращении на твердую землю. Дело в том, что ему удалось улучшить мировой рекорд сразу на 8 дней и 10 часов. Его предшественник Франсис Жуайон в 2008 году проделал в одиночку путь вокруг света за 57 дней и 13 часов.

"Я наконец-то смогу поспать больше, чем четыре часа подряд", - сказал Ковиль. Он также отметил, что на протяжении всей регаты ему пришлось мобилизовать все силы и ресурсы организма. "Я участвовал в гонке уже в пятый раз и на этот раз все получилось. Я рад, что смог вернуться домой как раз в период рождественских праздников", - заключил мореплаватель, которого дома с нетерпением ждали жена и двое детей.