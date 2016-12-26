Конфликт в школе "Шанс" произошел из-за досмотра личных вещей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Конфликт в московской школе для трудных подростков "Шанс" произошел из-за досмотра личных вещей. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая посетила спецшколу.

"Причиной конфликта стало то, что один их сотрудников учреждения устроил проверку личных вещей воспитанников, против чего они выразили протест", - отмечается в сообщении.

Со ссылкой на директора детского учреждения Наталью Вайснер напоминается, что в ходе конфликта "в комнате заперлись 12 подростков, часть из них решила залезть на подоконник, поэтому незамедлительно был вызван наряд полиции, на переговоры приехал руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. В результате "конфликт был разрешен", указывается в сообщении. При этом в нем подчеркивается, что "ситуация в учреждении остается на контроле уполномоченного".

Во время встречи с воспитанниками и педагогами школы Кузнецова призвала делать больший акцент "на предупреждении конфликтных ситуаций, чтобы каждый ребенок был услышан". Она уточнила, что это "касается не только данного учреждения, но и всей системы работы с детьми групп риска в Москве". "С каждым ребенком, высказавшим суицидидальные намерения или находящимся в депрессии, нужна индивидуальная работа. Должен быть четкий алгоритм действий всех ведомств: что мы делаем, когда получаем информации о таком ребенке, какая работа с ним проводится", - убеждена омбудсмен.

Она также обратила внимание на необходимость института наставничества. "Институт наставничества очень нужен ребятам. Важно, чтобы был человек, с которым можно было бы наладить психологический контакт, кому бы мог довериться", - считает Кузнецова. Уполномоченный также высказалась за привлечение к работе с подростками "хорошо зарекомендовавшие себя НКО".

Вечером 20 декабря в школе для детей с девиантным поведением "Шанс" на юге Москвы воспитанники вступили в конфликт с педагогами, на место выехали сотрудники полиции. Владимир Петросян сообщал, что изначально конфликтная ситуация возникла между воспитанниками учреждения. Когда вмешались педагоги, подростки заперлись в комнате и потребовали разговора с руководством школы. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, конфликт спровоцировало то, что обычная для детей проверка вещей "прошла не так, как обычно", что вызвало протест.