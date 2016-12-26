В Ужгороде пес два дня охранял на железнодорожных рельсах раненую собаку

В Facebook появилось сообщение о спасении собак, которые провели двое суток на железнодорожных путях у села Цегловка недалеко от Ужгорода. Одна из них была травмирована и не могла передвигаться. Очевидцы сообщали, что при попытках убрать раненое животное с рельсов кобель набрасывался на людей и не давал возможности оказать помощь.

Собаки ложились рядом и прижимали головы к земле, когда приближался поезд. "Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла и подвергал себя опасности каждый раз! Я не знаю как это назвать - инстинкт, любовь, дружба, преданность?", - написал на своей странице Денис Малафеев, который оказывал помощь собакам.

Пользователи соцсетей говорят, что животные пролежали на рельсах около 48 часов, пока их не удалось доставить в приют, где им была оказана помощь.

После размещения информации в Facebook у собак нашелся хозяин, их здоровью ничего не угрожает. Тяжелых травм и переломов у них нет, только ушибы и гематомы. Также стали известны их клички - Панда и Люси. Интернет сообщество продолжает следить за судьбой животных.