Коснулось каждого: песни хора Александрова и цветы в память о погибших по всей стране

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трагедия над Черным морем сплотила музыкантов, политиков, спортсменов, артистов и простых граждан от Москвы до Курил: многие отменили концерты, мероприятия, а где-то, напротив, звучали песни хора им. А. В. Александрова в память о погибших.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Увековечить память погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем предложила жительница Тульской области. Днем 26 декабря на одном из сайтов появилась петиция к президенту РФ с просьбой присвоить строящемуся мосту через Керченский пролив в Крым имя Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии Александрова.

"Прошу Вас присвоить имя мосту в Крыму - "Александровский мост" в память о погибших. Скорбим. Все мы выросли на песнях ансамбля, и наши дети должны знать и помнить об этих людях, наших соотечественниках, которые совершили подвиг служения. Дело милосердия поставило их перед лицом смерти", - пишет тулячка Ольга Крупинина.

Петиция уже набрала несколько десятков голосов в поддержку. В авиакатастрофе погиб воспитанник Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского, один из вокалистов ансамбля Александрова Алексей Мокриков. В учебном заведении 26 декабря в память о погибших покажут фрагменты последних концертов ансамбля Александрова, а песни хора исполнят местные деятели искусств.

Записи музыкальных произведений в исполнении ансамбля Александрова звучали в Волгограде. Памятная акция проходила в домах культуры, музеях, театрах, библиотеках. Основные мероприятия прошли в Волгоградском гарнизонном Доме офицеров, где базируется ансамбль российского казачества "Казачий курень", его бывший участник, а позже солист ансамбля Александрова - 24-летний Иван Шахов накануне погиб в катастрофе. Расходы по перелету и проживанию родителей погибшего власти и местный ансамбль возьмут на себя.

Памяти Валерия Халилова - дирижера и худрука ансамбля им. А. В. Александрова - посвятит концерт губернаторский духовой оркестр областной филармонии Кузбасса, который создан по его инициативе. "Валерий Михайлович непосредственно приложил руку к созданию нашего оркестра, по сути дела является нашим "крестным отцом", - рассказал ТАСС худрук, главный дирижер оркестра Анатолий Кашеваров. На борту самолета был 55-летний уроженец Кузбасса из Новокузнецка Юрий Новокшанов - артист ансамбля Александрова.

Дань памяти Валерию Халилову

С особой благодарностью Валерия Халилова вспоминают и на Дальнем Востоке. Под его руководством здесь проводились международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" и международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" в Хабаровске.

"Мы потеряли большого друга Сахалинской области - Валерия Михайловича Халилова, он не раз посещал наши острова. Уход из жизни этих людей - невосполнимая потеря. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах", - сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Жители Хабаровска весь день несли цветы и свечи на площадь рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, к портрету Валерия Халилова.

Власти Красноярского края оплатят перелет и все необходимые процедуры родственникам погибших в авиакатастрофе земляков. На борту Ту-154 оказались три уроженца края - артисты ансамбля Александрова - Алексей Моргунов, Александр Разумов и Артем Тарасенко. Вместе с родными и близкими на опознание полетят психологи и социальный работник.

Екатеринбуржцы весь день несут цветы к штабу Центрального военного округа, где открыт памятный уголок. Власти Якутии в связи с трауром отменили многие ноговогодние мероприятия, в том числе утренники в школах, детсадах и корпоративы.

Биография Валерия Халилова

Памятные концерты

Во Владимире в памятное место превратилась афиша концерта ансамбля в областной филармонии, запланированного на 18 февраля 2017 года. Возле щита, задрапированного черной тканью, дежурит почетный караул, а местные жители с раннего утра начали приносить к мемориалу цветы и зажигать лампады. "На афише закрыта дата концерта, но руководство ансамбля пока не отменяет выступление и рассматривает возможность сохранения концерта", - уточнила ТАСС замдиректора филармонии Елена Бутырева.

Жители Рязани приносят цветы к бюсту своего земляка, композитора Александра Александрова, который установлен в одноименном сквере. Памятные мероприятия пройдут на родине создателя ансамбля, в селе Плахино Захаровского района, где в местной библиотеке состоится тематический вечер. Власти Нижегородской области и Нижнего Новгорода обещают оказать всю необходимую помощь семье погибшего в авиакатастрофе земляка - тенора ансамбля Александрова Андрея Савельева.

"Он был очень востребован, у него было безумное количество концертов и в стране, и за рубежом, последний концерт состоялся накануне перед вылетом", - сказал директор Нижегородского Камерного музыкального театра Николай Коровин.

Власти Орловской области окажут помощь семьям четырех погибших земляков, выпускников Орловского института культуры - Бориса Сулейманова, Дмитрия Литвякова, Аркадия Узловского и Надежды Марченковой. Коллектив и студенты вуза провели траурный митинг. В городе Клинцы Брянской области прошли памятные мероприятия и панихида по погибшим артистам Дмитрию Литвякову и Борису Сулейманову. Власти региона уже помогают их родственникам - сейчас с ними находятся психологи и медики, также для близких организуют транспорт и сопровождение на процедуру опознания.

В Тверской области и Ульяновске окажут поддержку семьям погибших музыканта Александра Штуко и танцора Александра Серова. В Ульяновске планируется организовать памятный концерт. Память погибших почтили в Татарстане - во всех мечетях республики после полуденного намаза был прочитан Коран по усопшим.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

Венки из цветов в Черном море

Концерт памяти состоится и в Севастополе, его организует ансамбль песни и пляски Черноморского флота сразу после возвращения с панихиды по погибшим. Накануне в городе русских моряков зажгли свечи и спустили на воду цветы на Графской пристани, а отменены все праздничные и развлекательные мероприятия. Спектакли и концерты отменили и во всех учреждениях культуры Краснодарского края, игроки хоккейного клуба "Сочи" отменили тренировки и возложили цветы к часовне в аэропорту Сочи. На ближайший матч спортсмены выйдут в траурных повязках.

"Эти люди помогали нам всем душой и сердцем, летели, чтобы поздравить своих сограждан. И сейчас нам печально до слез, мы в унынии", - сказал тренер клуба Михаил Кравец.

Около тысячи человек приняли участие в траурной панихиде в Симферополе, которая прошла в местном Соборе Александра Невского. На центральной площади города установлена доска памяти с девизом "Вернуть нельзя, забыть невозможно", к которой возлагают цветы. Хор из 100 человек спел песни в память о погибших в Ростове-на-Дону, акцию провели студенты и участники молодежных творческих коллективов, посещавших Сирию летом этого года.

Солидарность с россиянами проявили жители Южной Осетии: в республике приспущены государственные флаги, к посольству РФ возлагают цветы, там же открыта книга скорби. Слова соболезнований Владимиру Путину выразил президент Южной Осетии Леонид Тибилов: "С чувством глубокой скорби в Южной Осетии восприняли весть о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России в районе города Сочи. От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших и всему народу Российской Федерации наши искренние соболезнования в связи с этой ужасной трагедией".

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту обнаружены 13 тел погибших.

Как заявил глава правкомиссии по расследованию ЧП, министр транспорта Максим Соколов, теракт не является основной версией авиакатастрофы. В качестве причин рассматриваются техническое состояние самолета, а также ошибки пилотирования. По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").